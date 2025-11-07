工研院攜手產業發表零稀土高效風扇 節電逾六成創國產新紀錄

工研院攜手傳恆綠能、聯昌電子共同發表「廣域高效電子換向（EC）風扇」，邁向臺灣節能技術新里程。（工研院提供）

記者彭新茹／新竹報導

工研院攜手傳恆綠能科技與聯昌電子發表「廣域高效電子換向（EC）風扇」新品。技術採用工研院自研的「零稀土IE5永磁馬達」與「高效率無電解電容驅控平台」，打破稀土磁材進口依賴、實現臺灣關鍵零組件自主製造，可讓空調、資料中心及半導體廠之氣流循環設備的能源效率提升逾六成，每年節電超過一點五億度，相當於少蓋一座電廠。

工研院綠能與環境研究所所長劉志文表示，工研院建構「廣域高效EC馬達技術平台」，開發零稀土IE5永磁馬達、系列化定子共用設計與無電解電容驅控器，突破高效率馬達長期仰賴稀土磁材的限制，在全球供應鏈緊張下，展現臺灣自主製造高效率馬達的能力，強化產業韌性與能源安全，展現臺灣節能技術的自主實力。

傳恆綠能董事長黃愷弘指出，未來傳恆將持續與聯昌電子及設備廠合作，打造具國際競爭力的MIT高效EC風扇品牌，讓「節能」成為臺灣產業轉型的核心價值。

聯昌電子董事長連昭志表示，風扇與馬達必須結合智慧驅控才能真正發揮節能效果。聯昌與工研院合作開發的「無電解電容馬達驅控器」突破傳統電路容易老化的限制，具高效率、低維護與長壽命特性，為國產首例中高功率EC風扇驅控商品化成果。