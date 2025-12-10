工研院攜手統一超商 以全影像辨識打造新無人商店

（中央社記者張建中新竹10日電）工研院今天宣布，與統一超商合作以全影像辨識、骨架追蹤、多視角3D定位與邊緣AI即時計算，打造新一代無人商店，台灣智慧零售產業邁向新里程碑。

工研院發布新聞稿說明，資訊與通訊研究所組長王恩慈表示，亞馬遜（Amazon）等廠商爭相布局影像辨識、自動結帳與無感購物，是以影像為核心，期能減少硬體感測器，並達到快速複製與商業化部署目標。

王恩慈說，智慧零售「拿了就走」的技術並非一蹴可幾，是透過3階段技術演進逐步成熟。位於工研院第1代 X-STORE 7為早期的智慧商店AIoT驗證場域，採用攝影機、重量感測與紅外線技術判斷商品取放，是打造無人商店的基礎工程。

廣告 廣告

在海洋大學第2代X-STORE 8則導入LiDAR深度感測取代紅外線，提升多人購物時的辨識穩定度，同時將硬體成本降低75%，支援15人同時購物。

王恩慈表示，中央大學的第3代X-STORE 9邁向全影像辨識、骨架追蹤、三維感測的商用級階段，以可擴展性與場域適配能力，支援20人同時消費與更複雜的店型運作。

工研院指出，「拿了就走」技術使用的攝影機主要用來判斷顧客在店內的相對位置、骨架與手部動作，以及商品的追蹤辨識。系統為每位進店顧客建立虛擬ID，作為在店內行為判斷歸戶的統一識別。

工研院表示，X-STORE 9具有可彈性部署特色，可依不同店型動線配置攝影機與LiDAR，無須改裝貨架，可在既有門市快速導入，降低展店門檻。（編輯：潘羿菁）1141210