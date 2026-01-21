工研院攜手臺廠組隊 亮相亞洲最大電子展

工研院於日本國際電子製造關連展現場展出多項前瞻技術成果，展現臺灣碳化矽技術研發實力。

工研院二十一日表示，在經濟部產業技術司支持下，於日本國際電子製造關連展現場展出十四項前瞻技術成果，同時發表「高功率密度三合一動力系統」，後者攜手電動車動力系統新創「捷能動力科技」，從晶片、功率模組到動力系統，一體化MIT打造，已通過第三方動力系統測試，展現臺灣碳化矽技術於高電壓、高功率車用動力系統的研發實力與應用潛力，及車載半導體的元件「全製程」實力，加速臺灣研發成果產業化與國際布局。

工研院電子與光電系統研究所所長張世杰表示，碳化矽因為具有高效率、高功率密度、耐高壓高溫、體積小、重量輕等優勢，是目前全球最廣泛應用的功率模組之一。工研院長期投入化合物功率半導體的技術研發，不僅積極協助國內業者研發，像是開發出「車載碳化矽技術解決方案」，已導入本土元件製造、模組封裝及系統業者，更成立功率模組測試實驗室，提供臺灣車用電子廠商功率模組的測試驗證服務。

這次參展特別攜手捷能動力科技共同發表「高功率密度三合一動力系統」，整合電動馬達、馬達控制和減速器，並採用工研院自主研發設計的碳化矽功率晶片、模組以及散熱鰭片技術。已成功通過第三方動力系統測試，完成臺美專利佈局，可望協助臺廠轉型升級，在碳化矽產業提升市場競爭力。