工研院攜SAES 補台灣半導體缺口

工研院9日宣布攜手SAES展開策略合作，共同推動「高真空封裝吸氣技術」在地化。圖為正在值勤的無人機。（本報資料照片）

在全球AI浪潮帶動下，半導體產業正迎來結構性變革。根據研調TrendForce最新數據顯示，AI需求推升記憶體供給吃緊，預計2026年記憶體產值將飆升至5516億美元，規模已攀升至晶圓代工2187億美元的2倍以上；而台灣除守住邏輯晶片優勢外，強化感測器等高階組件的自主能力也是重點，工研院9日宣布與全球高真空吸氣劑龍頭SAES展開策略合作，共同推動「高真空封裝吸氣技術」在地化，力求補齊台灣半導體產業鏈最後一塊關鍵技術缺口。

無人機、機器人及智慧感測應用對「高靈敏度、低雜訊」的要求日益嚴苛，市場正向高性能微機電系統（MEMS）靠攏。Yole Group預測，2028年全球高性能MEMS產值將突破30億美元。然而，決定紅外線（IR）與慣性元件（IMU）效能的核心高真空封裝技術，過去在台灣長期缺乏完整製程，產線往往需送往海外代工，導致成本高昂且交期難以控管。

經濟部技術司長郭肇中指出，與SAES的合作，台灣將建立在地研發與驗證平台，可望串聯國內晶圓代工與封裝廠，縮短產品上市時間，未來更將延伸至量子運算與高階光學模組等前瞻領域，確保台灣的戰略地位。

AI紅利帶來商機也有危機，TrendForce分析，雲端服務供應商（CSP）對高容量、高頻寬DRAM的急迫需求，以及Nvidia在Vera Rubin平台對企業用固態硬碟的推廣，都讓記憶體原廠掌握了極強的定價主導權。

TrendForce認為，記憶體產值拉開與晶圓代工的差距，關鍵在於生產效率，記憶體產品規格統一、光罩層數較少，資本支出轉化為實際產出的效率顯著優於需處理多元產品組合的成熟製程晶圓代工廠，在AI供需失衡的現狀下，記憶體平均銷售單價的推升幅度將持續優於晶圓代工。