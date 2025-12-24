工研院整合南部學研 人才共育鏈加速科研成果落地

（中央社記者楊思瑞台南24日電）工研院今天在台南沙崙綠能科技示範場域舉辦「大南方學研整合共育論壇」，由國科會、經濟部、教育部支持，啟動教師與法人專家跨機構合聘、產業人才借調及學生參與專案新模式。

國科會主委吳誠文致詞表示，南部跨校學研整合，正式把學研、科研與園區產業串連成一條完整人才與技術共育鏈，工研院在其中扮演關鍵橋接者，建立系統化科研合作網絡，打造一體化人才共育模式，讓學生在學期間就有機會參與國家級科研計畫，形成工研院、學界與產業協同合作機制。

廣告 廣告

吳誠文表示，新模式啟動後，科研與人才培育得以雙軌並進，期待透過學研整合，為台灣打造下一個10年創新引擎。

工研院長張培仁表示，工研院不只是「做研發」，更要成為一個「整合的平台」，希望透過打造一套「由前期研究、到技術發展、再到產業應用」都能串接的合作架構，讓工研院、國研院、金屬中心等研發法人與學校、產業都能在研發鏈上找到適合位置，形成系統化研發合作網。

億載會會長陳威仁提到，當前產業面臨劇烈變動，億載會的85家會員涵蓋製造、科技、生技、傳產等領域，都面臨人才缺口擴大挑戰，迫切需要能解決問題、跨域、懂科技語言並願意投入實務場域學習與實作人才。

陳威仁指出，學校、法人與企業共同創造新動能，培養真正落地科技人才，正是南台灣產業長期以來最需要的力量。

工研院提供資料指出，大南方學研整合共育計畫推動首年，由工研院與南部大專院校共同建置跨校合作架構，啟動第一批合聘與學生實習計畫，第3年將形成穩定的學生、教師與產業共育機制，促成科研成果加速落地，目標在5年內提升南部人才流動與研發產出，帶動地方產業升級。（編輯：陳仁華）1141224