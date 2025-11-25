工研院文化科技奪國際獎
工研院創新實力再獲國際肯定，榮獲素有「資通訊界亞洲盃」美譽的二○二五亞太資通訊科技應用獎(ASOCIO Award)，以「文化×科技交鋒創新融合」摘大獎，展現臺灣在文化與科技跨域創新服務上的國際影響力。
工研院昨（二十五）日長期以「服務創新」為核心，佈局ICT、AI、XR等前瞻技術，建立從技術研發、系統平台到場域驗證與商業模式的完整推動鏈，並以跨域共創模式推進文化與科技融合應用，打造具擴散力與永續性的創新服務生態。
本次獲獎計畫聚焦二大實踐：一是媒合藝術家及科研團隊，自二○一八年起建構「敏捷式藝術科技研發平台」，導入CPM專案管理與Sprint方法，協助藝術家理解技術，也讓ICT團隊從藝術思維獲得靈感，將科研成果轉化為兼具文化價值的創新體驗；二是在花蓮打造「DOME花創聚樂部｜XR樂齡文化科技體驗場域」，設置五大XR/AI體驗設施，累積近二十萬參訪人次與二千七百八十一人次跨齡課程參與。
此次獲獎不僅肯定工研院在文化科技領域的創新實力，也彰顯臺灣以服務創新驅動社會發展的潛能。未來，工研院將持續以跨域協作深化科技與文化鏈結，推動更多兼具創意與產業價值的應用，讓「文化×科技」成為臺灣邁向國際舞台的重要動能。
其他人也在看
【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、沐心泉白雪木、新社花海、仙草花節、礁溪溫泉燈花季、士林官邸菊展、銅鑼杭菊...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有新北歡樂耶誕城、沐心泉白雪木、新社花海、仙草花節、礁溪溫泉燈花季、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、鸚鵡螺圖書館、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 週前
大溪月眉濕地落羽松季登場 交管詳情曝光
2025年大溪「月眉濕地落羽松季」，於今(24)日熱鬧登場，由桃園市水務局主辦，活動自今日起至明(115)年2月22日。月眉人工濕地生態公園種植大片落羽松林，每到秋末時節，總吸引大批遊客前往拍照打卡；周邊亦鄰近石門水庫、角板山楓葉景點及大溪老街，預料活動期間尤其是假日將湧現大量車潮、人潮。大溪警分局桃園電子報 ・ 1 天前
今年冬天，別讓寒冷成為他們夜晚的恐懼...邀你認購愛心棉被衣物，守護獨居長輩、弱勢孩童溫暖過冬
你能想像嗎？在那些我們裹著棉被還覺得冷的夜裡，有一群弱勢孩子與長者，正穿著不合時宜的單薄衣物，在屋內瑟瑟發抖，「保暖」這件事也成為他們每年冬天遙不可及的願望。Yahoo奇摩新聞 ・ 1 天前
多元美食市集串聯 耶誕歡樂趣味滿分
記者蔡琇惠／新北報導 年末最大冬季盛事「2025新北歡樂耶誕城」於14日正式登場，新…中華日報 ・ 6 小時前
中科HAPPY RUN！千名跑者齊聚園區跑出健康活力！
（記者石耀宇／綜合報導）2025「中科盃路跑活動—中科Happy Run」11/15於科技與自然並存的中部科學 […]引新聞 ・ 6 小時前
故宮校園大使招募開跑 拉近年輕世代距離
記者劉昕翊／臺北報導 為擴大青年參與及培育推廣生力軍，國立故宮博物院即日起至12月15日上午10時止推動「第6屆故宮校園大使」招募計畫，對象不限科系年級，採網青年日報 ・ 1 天前
想知道世界各地換牙傳說、史前人類拔牙習俗嗎？ 南科考古展報你知
南科考古館推出全新特展「牙齒知多少：全糖市的神秘面具」，以牙齒為主題，結合精彩的故事敘述與研究發現，透過標本模型與互動裝置，帶領親子從多角度認識牙齒在人類生活、歷史上的重要性，及其代表的文化象徵意義，還有世界各地的換牙傳說、史前台灣的拔牙習俗與刻牙紋飾等，內容有趣，今天熱鬧揭幕。自由時報 ・ 5 小時前
元富證券關懷癌友 董座陳俊宏前往癌症希望基金會捐贈關懷禮
台新新光金控旗下元富證券，今年再度攜手癌症希望基金會合作「送愛到病房」關懷計畫，以行動支持癌友。元富證券董事長陳俊宏今（25）日前往癌症希望基金會，捐贈1千份癌友關懷禮，交由基金會團隊前往全台各大醫院訪視及關懷癌友。盼藉由實際行動傳遞溫暖與祝福，為癌友注入持續前行的力量，助使抗癌之路走得更加順遂。品觀點 ・ 4 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 4 小時前
台積電正式提告羅唯仁 叛將下場曝光？
台積（2330）今（25）日發出新聞稿，聲明將正式對違反競業條例，前往英特爾任職的退休資深副總羅唯仁提告。回顧此案，前台積電資深副總羅唯仁遭指將 2 奈米相關機密帶往英特爾任職，引發產業界震動。立法院經濟委員會11月19日質詢經濟部長龔明鑫是否有去掌握此事，且相關事情若屬實，經濟部長龔明鑫當天在答詢時強調，若案情屬實可能和工研院討論追回院士榮譽。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 12 小時前
不是象而是龍！中國棒球城市聯賽第5隊亮相 上海正大龍參戰
不是象而是龍！中國棒球城市聯賽（CPB）將於明年1月正式點燃戰火，今天（25日）公布最後一支城市球隊緯來體育台 ・ 2 小時前
東南亞尋歡「打炮團」爆HIV感染 篩檢後又1人中鏢
台灣愛滋病毒（HIV）感染人數持續攀升，醫界對年輕族群感染率上升感到憂心。日前一群由香港、台灣人組成的「打炮團」因成員確診HIV而集體求診，最終另有一人確認感染。中天新聞網 ・ 6 小時前
陸客不來！北海道景點擠爆 業者：台客超多
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬表示「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，引發中國強烈反彈，並祭出一連串反制措施，其中包括呼籲中國民眾避免前往日本旅遊。距離這項呼籲發布已超過10天，...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
女生半夜獨自住汽旅遭趕！他曝驚悚內幕：業界潛規則
生活中心／杜子心報導台灣旅館林立，不少人臨時需要過夜時都會選擇汽車旅館休息，但近日一名女網友卻遇上離譜情況，她表示自己北上與男友見面後入住汽車旅館，兩人外出吃宵夜後男友因家規嚴格必須先回家，沒想到她獨自回到旅館時竟被櫃檯要求「女生不能一個人住」，還被逼在凌晨3點前退房。整起事件在網路論壇《 Dcard 》上曝光後，瞬間引爆討論，不少網友表示「第一次聽過這種規定」，更質疑旅館半夜趕客人才是真正危險。民視健康長照網 ・ 5 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 2 天前
藍白配合中共罵高市早苗！「黨內不同調」凌濤看不下去痛批 謝震武驚呆
日本首相高市早苗本月初表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，祭出報復措施，沒想到國民黨部分人士譴責高市發言「危險」，前國民黨主席洪秀柱更轟「不負責任」。對此，國民黨桃園市議員凌濤也看不下去，直言不懂為何要罵關心台灣安全的日本。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
吳怡農砲打黨內！李正皓怒反嗆：差不多就好
[NOWnews今日新聞]2026地方大選布局備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他昨（24）日在專訪中更開砲黨內：「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」。對此，名...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前