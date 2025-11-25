工研院文化科技奪國際獎

工研院創新實力再獲國際肯定，榮獲素有「資通訊界亞洲盃」美譽的二○二五亞太資通訊科技應用獎(ASOCIO Award)，以「文化×科技交鋒創新融合」摘大獎，展現臺灣在文化與科技跨域創新服務上的國際影響力。

工研院昨（二十五）日長期以「服務創新」為核心，佈局ICT、AI、XR等前瞻技術，建立從技術研發、系統平台到場域驗證與商業模式的完整推動鏈，並以跨域共創模式推進文化與科技融合應用，打造具擴散力與永續性的創新服務生態。

廣告 廣告

本次獲獎計畫聚焦二大實踐：一是媒合藝術家及科研團隊，自二○一八年起建構「敏捷式藝術科技研發平台」，導入CPM專案管理與Sprint方法，協助藝術家理解技術，也讓ICT團隊從藝術思維獲得靈感，將科研成果轉化為兼具文化價值的創新體驗；二是在花蓮打造「DOME花創聚樂部｜XR樂齡文化科技體驗場域」，設置五大XR/AI體驗設施，累積近二十萬參訪人次與二千七百八十一人次跨齡課程參與。

此次獲獎不僅肯定工研院在文化科技領域的創新實力，也彰顯臺灣以服務創新驅動社會發展的潛能。未來，工研院將持續以跨域協作深化科技與文化鏈結，推動更多兼具創意與產業價值的應用，讓「文化×科技」成為臺灣邁向國際舞台的重要動能。