工研院無人商店「拿了就走」 全影像AI、邊緣運算打造新零售

工研院與統一超商打造第三代「拿了就走」無人超商，以全影像辨識追蹤顧客位置、骨架與手部動作，並為每位顧客建立虛擬 ID，提升行為判斷與商品辨識準確度。

工研院十日攜手統一超商，於三年內打造三間無人商店 X-STORE，帶動智慧零售由技術驗證正式走向商業試點。此合作自技術原型、場域導入到營運驗證逐步深化，今年更突破一般依賴 AIoT 感測器的模式，改採全影像辨識、骨架追蹤、多視角三維定位與邊緣人工智慧即時計算，形塑可彈性部署於不同店型的商用級系統，並透過校園等場域合作協助零售業評估投資報酬、人力替代比例與展店可行性，成為臺灣智慧零售發展的重要里程碑。

國際調查機構 Grand View Research 預估，全球智慧零售市場將於二O三三年突破四千五百億美元、年複合成長率高於三成。工研院自二O二二年起深耕技術研發，由智慧商店 AIoT 初代店、第二代優化版本，邁向今年「全影像辨識加多人與物件追蹤」的商用階段。資通所組長王恩慈指出，國際業者如亞馬遜 Just Walk Out、以色列 Trigo、美國 Caper AI 等皆朝影像為核心的無感結帳方向布局。雖架構各異，但共通趨勢皆是降低硬體依賴、提高可擴展性與複製速度。

智慧零售並非一步到位，而是透過技術演進逐步成熟。工研院第一代 X-STORE 七採用攝影機、重量感測與紅外線，是無人商店的基礎場域；第二代 X-STORE 八位於海洋大學，導入光達深度感測取代紅外線，提高多人購物的穩定度並降低硬體成本約四分之三，可支援十五人同時購物；第三代 X-STORE 九於中央大學，正式進入全影像辨識、骨架追蹤與三維感測的商用級階段，支援約二十人同時消費並可因應更多元店型。

「拿了就走」技術主要透過攝影機判斷顧客位置、骨架與手部動作及商品追蹤，為每位顧客建立虛擬身分作為行為歸戶依據。因應校園、園區與社區對快速購物與低人力運營的需求提升，第三代系統可依場域調整攝影機與光達配置，無須改裝貨架即可快速導入既有門市；未來亦將持續提升運算效能，推動智慧零售再升級。