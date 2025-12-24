工研院獲三部會支持 大南方學研整合共育人才

經濟部次長何晉滄、國科會主委吳誠文、工研院長張培仁、教育部技職司長楊玉惠、國研院半導體中心副主任莊英宗及產業、學校代表出席大南方學研整合共育論壇。（記者李嘉祥攝）

工業技術研究院昨（二十四）日於臺南沙崙綠能科技示範場域舉辦「大南方學研整合共育論壇」，在國科會、經濟部、教育部支持下啟動創新學研整合共育機制，將攜手國研院、金屬中心等研發法人資源及南部大專院校，打造跨校、跨法人、跨產業全方位合作模式，包括教師與法人專家跨機構合聘、產業人才借調及研發、學生參與工研院科研專案並鏈結企業需求，共構資源整合創新生態系，加速人才培育與科研成果落地。

經濟部次長何晉滄、國科會主委吳誠文、工研院長張培仁、教育部技職司長楊玉惠、國研院半導體中心副主任莊英宗，億載會長陳威仁以及成功大學副校長張始偉、南臺科大副校長王振乾等學校代表均出席。

吳誠文主委表示，此計畫將學研、科研與園區產業串連成完整人才與技術共育鏈，工研院肩負三大任務，包括建立系統化科研合作網絡使南部大學研究從學理推進到技術開發與應用落地，打造一體化人才共育模式讓學生在學期間即參與國家級科研計畫，並形成工研院、學界與產業合作機制，科研與人才培育雙軌並進，為臺灣打造下十年引擎。

張培仁院長說，工研院不只是做研發，更要成整合平台，打造由前期研究到技術發展、再到產業應用合作架構，讓工研院、國研院、金屬中心等研發法人與學校、產業都能找到位置，推動南部研發資源朝連續性模式發展，成為支撐國家科技布局重要人才與技術樞紐。

陳威仁會長提及當前產業面臨劇烈變動，億載會八十五家會員涵蓋製造、科技、生技、傳產等領域，面臨人才缺口擴大挑戰，迫切需要跨域、懂科技語言並願意投入實務場域學習與實作人才。

工研院指出，大南方學研整合共育計畫首年由工研院與南部大專院校共建跨校合作架構啟動第一批合聘與學生實習計畫，第三年形成穩定學生、教師與產業共育機制，目標五年內提升南部人才流動與研發產出，帶動地方產業升級。