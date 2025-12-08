工研院獲國家永續發展獎

工研院榮獲「國家永續發展獎」民間團體類殊榮。

▲工研院榮獲「國家永續發展獎」民間團體類殊榮。

科技不只是冰冷的數據，更是守護環境與社會的溫柔力量。行政院國家永續發展委員會（簡稱永續會）昨（八）日頒發「國家永續發展獎」，工研院以「科技研發提升社會福祉」的卓越貢獻，從一百四十七個參選單位中脫穎而出拿下「民間團體類」殊榮，以獨創的「ESGT（環境、社會、治理、科技）」策略，將研發技術轉化為產業淨零轉型與社會公益的關鍵動能，獲評審團高度肯定，由行政院副院長兼永續會副主任委員鄭麗君頒獎，表彰工研院為「全臺研發法人綠色轉型的學習標竿」。

工研院永續委員會主任委員何大安八日表示，作為國家級產業科技研發機構，工研院的永續路徑不僅是獨善其身，更致力於兼善天下，工研院將「科技研發（Technology）」深度融入ESG治理中，以「ESGT」四面向作為發展羅盤，在全球淨零轉型加速推進的背景下，致力投入永續發展，以創新技術、低碳院區、人才培育與跨域合作落實。此次獲獎代表國家肯定工研院「以科技帶動產業發展、增進社會福祉」的使命實踐。未來工研院將持續扮演產業與政府間的橋樑，透過技術輔導與供應鏈協作，加速臺灣邁向二O五O淨零排放目標。