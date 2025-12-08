工研院獲頒行政院「國家永續發展獎」 以科技研發提升社會福祉

工研院永續成果獲行政院永續會肯定，由行政院副院長兼永續會副主委鄭麗君（左）頒獎，工研院永續委員會主委何大安（右）代表領獎。（工研院提供）

記者彭新茹／新竹報導

行政院國家永續發展委員會八日頒發「國家永續發展獎」，工研院以「科技研發提升社會福祉」的卓越貢獻，從一百四十七個參選單位中脫穎而出拿下「民間團體類」殊榮，工研院以獨創的「ESGT（環境、社會、治理、科技）」策略 ，將研發技術轉化為產業淨零轉型與社會公益的關鍵動能，獲評審團高度肯定，表彰工研院為「全臺研發法人綠色轉型的學習標竿」。

工研院永續委員會主委何大安表示，作為國家級產業科技研發機構，工研院的永續路徑不僅是獨善其身，更致力於兼善天下，工研院將科技研發深度融入ESG治理中，以「ESGT」四面向作為發展羅盤，在全球淨零轉型加速推進的背景下，致力投入永續發展，以創新技術、低碳院區、人才培育與跨域合作落實。

工研院將院區視為創新技術的「Living Lab」，實際驗證綠建築、智慧水網與再生能源技術，目前已取得八項綠建築標章與二項智慧建築標章，透過智慧化管理，近三年累計節電達二千六百八十一萬度、節水四點一八億公升；再生能源發電量較基準年大幅成長百分之二百四十一，充分展現技術落地的實證成效。

工研院更將院內驗證成熟的技術擴散至產業界，協助產業從風險中找到轉型契機。如工研院自主開發的「生質瀝青再生劑」，不僅成功應用於院區道路，更技轉協助產業建置全國首座道路刨除料再生廠，解決工業廢棄物問題，體現循環經濟價值。

科技不僅是產業的推手，更是社會的溫柔力量。工研院秉持「用科技做公益」的精神，集結全院志工投入超過二點五萬人天，運用創新技術解決偏鄉與弱勢需求。