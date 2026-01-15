工研院盤點CES 2026 七大AI關鍵趨勢 AI落地成形 產業全面轉型

工研院舉辦「透視大展系列CES 二０二六重點趨勢研討會」，由產業研究團隊帶回第一手展會現場情報及洞見。（工研院提供）

記者彭新茹／新竹報導

工研院十五日舉辦「透視大展系列，美國消費電子展CES 二０二六重點趨勢研討會」，分享第一手展會觀察，工研院指出，今年 CES大會以「Innovators Show Up」為主題，凸顯AI時代創新的關鍵角色，呼應當前產業的重要轉折，實體AI加速落地、對話式AI全面滲透，正成為推動產業前行的核心動能。

工研院觀察，今年CES是一場由AI主導的科技轉型，並呈現多項關鍵趨勢，正深刻影響未來數年的生活樣貌與產業格局。一方面，AI算力仍是產業關注重點，NVIDIA、AMD與Intel不再只著眼晶片效能，而是強調從硬體、軟體到平台的整體整合；另一方面，實體AI持續推進，AI應用逐漸從對話場景延伸至機器人、自動駕駛與各類終端裝置。同時，沉浸式體驗與智慧裝置持續升級，Google旗下Gemini AI 串聯電視、手機、穿戴與車用場景，反映「萬物皆有AI」的發展正逐步落實。

廣告 廣告

工研院指出，共有七大趨勢，一係智慧影像、對話式互動與AI家居生態系，打造沉浸式體驗；趨勢二係雲端、邊緣及個人算力同步升級，推動AI普及

隨著 AI 從底層架構走向各類應用，全球科技產業正迎來「運算堆疊」革命。臺灣產業未來除持續深耕晶片與硬體實力外，更須強化軟硬整合能力等高門檻應用，掌握AI平台轉移所帶來的新市場機會。

趨勢三係AI開始懂物理世界，正式走進生活場景，家電與服務型機器人也開始展現多機協作能力，具體呈現 AI進入日常生活的可能樣貌。趨勢四係AI打造供應鏈上游亮點，晶片廠同時領導模型與運算硬體創新；趨勢五係AI成就供應鏈下游，跨業結盟創造新價值；趨勢六係軟體定義車輛與AI無所不在，智慧移動成形；趨勢七係從設備走向勞動力，機器人成為新生產力。