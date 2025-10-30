工研院眺望二O二六產業發展趨勢研討會 聚焦六G、低軌衛星與資安新契機

工研院「眺望二O二六產業發展趨勢研討會」橫跨兩週登場，卅日上午舉行「通訊」場次，聚焦6G、低軌衛星、資安標準與智慧城市等議題。

▲工研院「眺望二O二六產業發展趨勢研討會」橫跨兩週登場，卅日上午舉行「通訊」場次，聚焦6G、低軌衛星、資安標準與智慧城市等議題。

工研院昨日上午於台大醫院國際會議中心舉辦「眺望二O二六產業發展趨勢研討會」通訊場次，聚焦六G、低軌衛星、資安標準及智慧城市等議題，邀集產官學研專家共同探討未來通訊發展趨勢與產業新機會。

工研院產科國際所經理陳佳滎三十日指出，全球通訊正邁向高速、智慧與穩定的新時代。受AI與雲端需求帶動，二O二六年臺灣通訊產業產值可望達新臺幣一兆三千一百五十六億元，年增百分之一點三Wi-Fi七與AI晶片整合將推動設備升級，五G服務與資料中心需求持續支撐市場動能。

廣告 廣告

在低軌衛星方面，工研院產科國際所分析師呂珮如指出，全球衛星產業二O二四年營收達二千九百三十三億美元，商用與主權星系並進發展。Starlink持續擴張星網規模，歐洲IRIS二及中國GW、G六O星系積極強化通訊自主。

工研院產科國際所分析師朱財生表示，六G時代將重塑全球通訊格局，非地面通訊與天地一體化成為新焦點。全球六G市場預估二O三五年將達七百五十五億美元。臺灣憑半導體與光電優勢，可在低軌衛星、光通訊模組及高速晶片領域強化布局，從代工邁向自主創新。

資安方面，工研院產科國際所分析師徐維邑指出，全球物聯網安全標準加速推進，將從自願指引轉向第三方驗證。臺灣可利用ICT與半導體優勢，提前布局硬體信任根與安全驗證體系，建立與國際接軌的產品安全標章制度，搶攻全球資安認證市場。

最後，工研院產科國際所分析師楊心瑜表示，全球智慧城市市場二O二五年將達六千九百九十七億美元，二O三O年上看一點四五兆美元。五G、物聯網與邊緣運算推動智慧交通與智慧治理兩大成長引擎。臺灣通訊產業具備從製造到系統整合的完整能量，將持續扮演全球智慧城市生態系的重要夥伴。