工研院與傳恆綠能、聯昌電子推出高效EC風扇 擺脫稀土限制、效能提升

工研院攜手傳恆綠能、聯昌電子共同發表「廣域高效電子換向（EC）風扇」，邁向臺灣節能技術新里程。圖左起為弘祿公司董事長林仲志、聯昌電子董事長連昭志、工研院綠能所所長劉志文、傳恆綠能科技董事長黃愷弘、工研院綠能所副所長鄭名山、臺灣通風設備協會理事長暨歐陸通風總經理黃仁杰。

產業中心/綜合報導

面對全球能源價格波動與淨零轉型壓力，臺灣再添節能王牌！工研院攜手傳恆綠能科技與聯昌電子發表「廣域高效電子換向（EC）風扇」新品。技術採用工研院自研的「零稀土IE5永磁馬達」與「高效率無電解電容驅控平台」，打破稀土磁材進口依賴、實現臺灣關鍵零組件自主製造，可讓空調、資料中心及半導體廠之氣流循環設備的能源效率提升逾六成，每年節電超過1.5億度，相當於少蓋一座電廠。

工研院綠能與環境研究所所長劉志文表示，根據國際能源機構（IEA）報告，能源效率最大化是全球能源轉型的第一道防線，若各國在2030年前提升用能效率，能源需求可減少逾四成。工研院建構「廣域高效EC馬達技術平台」，開發功率範圍從3至4.5 kW零稀土IE5永磁馬達、系列化定子共用設計與無電解電容驅控器，累積6案11件專利成果。該馬達效率除了達國際最高等級IE5外，更突破高效率馬達長期仰賴稀土磁材的限制，在全球供應鏈緊張下，展現臺灣自主製造高效率馬達的能力，強化產業韌性與能源安全。目前技術已成功移轉至傳恆綠能，並結合聯昌電子的智慧驅控及歐陸通風、瑞安、弘旭等終端設備夥伴，形成「零件＋模組+設備」MIT產業鏈，補足國內氣流循環設備在高效馬達需仰賴進口之瓶頸，展現臺灣節能技術的自主實力。

廣告 廣告

傳恆綠能董事長黃愷弘指出，這次與工研院合作推出的3kW與4.5kW中高功率零稀土IE5 EC馬達，是公司創立以來的重要里程碑。產品採無稀土永磁設計與模組化定子共用架構，節能效益最高可達六成，並已完成年產一萬台產線建置。黃愷弘特別感謝能源署與工研院技術團隊的鼎力支持，使研發成果從實驗室走向市場，推動國產關鍵模組國際化。未來傳恆將持續與聯昌電子及設備廠合作，打造具國際競爭力的MIT高效EC風扇品牌，讓「節能」成為臺灣產業轉型的核心價值。

聯昌電子董事長連昭志表示，風扇與馬達必須結合智慧驅控才能真正發揮節能效果。聯昌與工研院合作開發的「無電解電容馬達驅控器」突破傳統電路容易老化的限制，具高效率、低維護與長壽命特性，為國產首例中高功率EC風扇驅控商品化成果。未來，聯昌將與傳恆共同推出「馬達＋驅控器」之高效整合模組，並運用國際通路優勢，推動MIT節能解決方案進軍全球市場，讓「臺灣製、高效率、低碳化」成為國際品牌新標籤。

本項成果具體落實工研院《2035技術策略與藍圖》中的「永續環境」願景。以科技力量帶動產業轉型為核心，推動循環經濟、低碳製造與綠能系統與環境科技三大主軸。此次廣域高效EC風扇的成功技術移轉，是以實際應用落實政策的最佳實例。透過串聯上下游產業鏈，不僅降低高耗能設備對進口零組件的依賴，也為臺灣在2050淨零道路上，開啟以科技驅動綠能、以創新實現節能的新局。