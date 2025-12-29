面對全球人工智慧技術快速演進與產業競爭格局持續重塑，臺灣如何強化AI應用能量與國際競爭力，成為關鍵發展課題。在經濟部技術司指導下，工研院舉辦「AI驅動臺灣產業國際論壇」，並邀請英國《觀察家報》（The Observer）及Oxford Insights兩大國際權威AI研究與評比機構代表來臺，與國內產官學研界共同交流，聚焦臺灣AI發展的策略方向與行動路徑。

與會各界指出，AI發展具高度前瞻性與系統整合特性，必需要積極且穩定的預算和資源支持，才能確保相關政策持續推進，並成為帶動臺灣AI應用深化與產業轉型的重要動能。