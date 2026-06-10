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工研院英國科技日 匯集台英要角 (圖)

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工研院設立倫敦辦公室滿一年，9日在倫敦舉行「台英科技日」交流研討會，匯集推動台英雙邊合作的重要人士。

中央社記者陳韻聿倫敦攝 115年6月10日

工研院英國科技日 匯集台英要角 工研院設立倫敦辦公室滿一年，9日在倫敦舉行「台 英科技日」交流研討會，匯集推動台英雙邊合作的重 要人士。 中央社記者陳韻聿倫敦攝 115年6月10日
工研院英國科技日 匯集台英要角 工研院設立倫敦辦公室滿一年，9日在倫敦舉行「台 英科技日」交流研討會，匯集推動台英雙邊合作的重 要人士。 中央社記者陳韻聿倫敦攝 115年6月10日

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