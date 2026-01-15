工研院解析CES 2026：生態系成AI商業化關鍵 Gemini落地速度領先

工研院15日舉辦「透視大展系列：CES 2026重點趨勢研討會」，分享第一手展會觀察。（攝影／李海琪）

AI依舊是CES 2026的絕對主題，但相較過去著重技術展示，今（115）年展場更清楚顯示一個趨勢：AI若要真正轉化為商業價值，關鍵不在單一產品，而在能否嵌入既有生態系。

工研院產業科技國際策略發展所副國際長趙祖佑今（15）日指出，從展場觀察來看，「生態系其實可能才是商業模式落地的最佳模式」，而在眾多AI平台中，Google Gemini因深度結合既有裝置與服務生態，成為最具代表性的案例。

美國消費電子展（CES）作為全球最具指標性的消費性電子展會，向來被視為年度科技產業的重要風向球。工研院今日舉辦「透視大展系列：CES 2026重點趨勢研討會」，分享第一手展會觀察。

AI泡沫化憂慮促使CES更關注「能不能用、怎麼賺」

趙祖佑指出，今年CES雖然仍是「AI、AI、還是AI」，但重心已出現明顯轉移，從過往偏重雲端模型與概念展示，轉向實體AI（Physical AI）與實際應用場域，包括家電、車輛、穿戴裝置與機器人等。

這也使「AI會不會形成泡沫」的討論，逐漸聚焦在另一個更務實的問題-創新技術能否跨過商業模式的鴻溝。

他觀察，單點式的AI功能展示雖然吸睛，但由於先前引起討論的話題-「AI是否泡沫化」，讓具備落地至商業模式的方法成為重要思考角度；而能夠整合硬體、軟體與服務的平台型生態系，較有機會把AI「放進日常生活流程中」，成為使用者持續依賴的工具。這也是今年CES中，生態系概念被反覆強調的重要原因。

Gemini「無所不在」，生態系優勢讓AI自然進入生活場景

在眾多AI平台中，趙祖佑特別點名 Google Gemini。他指出，Gemini在CES 2026的表現，已明顯從單純的對話式AI，轉向多模態、跨裝置、跨場域的生活型AI助手。從電視、家電、穿戴裝置到車內系統，Gemini並非以「新增一個AI功能」的方式出現，而是直接成為既有裝置的「大腦」，融入原本的使用情境之中。

例如在智慧家庭場景中，Google Gemini 已於 CES 2026 現場展示整合 Google TV 與 Samsung 智慧顯示器，能理解使用者正在觀看的內容，並延伸提供食譜建議，甚至可進一步串聯 Samsung Bespoke AI 家電確認冰箱庫存，未來可望與採購服務整合。

在車用領域，GM 已宣布導入 Gemini 作為車內主要語音互動核心，在不干擾行車安全的前提下，處理導航、資訊查詢與系統控制。

趙祖佑分析，這正是Google的關鍵優勢所在。相較部分AI平台仍需為應用場景重新打造硬體或介面，Gemini背後已有Android、Google TV、雲端服務與裝置夥伴支撐，使其更容易快速擴散到不同生活場域，形成規模化的商業落地。

韓國勢力不可忽視、中國能見度變低，生態系思維為競逐焦點

從國家與企業動向來看，趙祖佑也觀察到今年CES中，韓國與中國的參展策略各有重點，但共同點都是圍繞生態系布局。

韓國不僅由三星、LG等大型企業領軍，也帶動大量新創與學研單位共同參展，並明確依附在家電、車用與智慧生活等既有體系下，展現「由大帶小」的創新模式。

他指出，以前韓國是財閥主導的產業結構，但如今已改變成積極透過生態系整合，新創與年輕人依附在三星、LG等大型企業，將創新推向全球市場。

至於中國，雖然在中美貿易摩擦後於CES的能見度相對下降，但包括TCL、海信等家電大廠仍持續以全球市場為目標，並嘗試將AI與終端產品整合成完整應用體驗。

趙祖佑認為，無論是韓國或中國，方向都已經不是單一硬體或技術支撐長期競爭，而是透過生態系，讓商業模式真正落地。

