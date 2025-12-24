南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

工研院攜手國研院、金屬中心等研發法人資源，結合南部多所大專院校的人才和場域，將打造跨學校、跨法人、跨產業的全方位合作模式。未來將共同構成一個具備專長互補、資源整合的創新生態系，加速南部人才培育與科研成果落地。





工研院跨領域合作互補專業 加速南部人才培育、科研成果

工研院舉辦「大南方學研整合共育論壇」，啟動創新的學研整合共育機制。（圖／民視新聞）





工研院選在台南沙崙綠能科技示範場域，舉辦「大南方學研整合共育論壇」，在包括國科會、經濟部和教育部的支持下，啟動創新的學研整合共育機制。

工研院院長張培仁說：「基本上過去像是接力賽三段式的，一棒接一棒那我們最主要是要讓，這三棒更加緊密的結合，借用大學的研究能量，比如說借調或是合聘大學教授，到工研院服務。」

強調工研院不只是做研發，更要成為一個整合的平台，希望透過打造一套，由前期研究、到技術發展、再到產業應用，都能串接的合作架構，讓研發法人和學校、產業，都能在研發鏈上，找到最適合的位置，形成一張真正系統化的研發合作網，推動南部的研發資源，朝向整合而且具有連續性的模式發展。





大南方學研整合共育計畫，第一年建置跨校合作架構，第三年將形成穩定的機制，促成科研成果加速落地。（圖／民視新聞）





工研院院長張培仁表示：「大學主要是做前端的基礎研究，那學理基礎會比較扎實，但是工研院做的研究，基本上是跟工業界的對接，會比較好如果大學教授，兼有兩方面的訓練，我想這個對教師個人或是對大學，或對工業界其實我想是相輔相成。」

國科會主委吳誠文也到場參加，強調組合從人才到產業的完整共育鏈，是成為支撐國家科技布局的，重要技術樞紐。

國科會主委吳誠文強調：「我們是期待是說，到南部來是擴充擴展延伸，我們工研院的價值，能夠照顧到南部。」

大南方學研整合共育計畫，第一年由工研院和南部大專院校，共同建置跨校合作架構，啟動第一批合聘和學生實習計畫。第三年將形成穩定的機制，促成科研成果加速落地。目標在五年內，提升南部人才流動與研發產出，帶動地方的產業升級。





