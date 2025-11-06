工研院辦眺望2026產業發展趨勢研討會

面對AI基礎建設快速發展與淨零排放目標壓力，能源產業正處於轉型關鍵期。工研院日昨於臺大醫院國際會議中心舉辦「眺望2026產業發展趨勢研討會」之「能源xAI建設」場次，聚焦AI基礎設施擴張帶動的電力需求與能源挑戰，並從國際趨勢、產業動態與商業模式探討能源效率、綠電與電力系統的創新機會。

工研院產科國際所研究副總監王孟傑進行「AI建設擴大下的能源產業新機會與挑戰」專題演講時表示，AI的應用發展已成為疫後經濟的新成長動力，也帶動超大型資料中心的快速佈局。然而，AI資料中心已成為了超過100ＭＷ等級的吃電怪獸，也使得各國重新評估國內電力供需問題。

工研院產科國際所分析師李宏俊以「智慧賦能，淨零未來：AI驅動下一波的能源效率革命」為題指出，全球能源轉型路徑受到「國際社會對氣候行動的強烈政治承諾」以及「能源系統所面臨的結構性挑戰」兩股力量的驅動，一致認同提升能源效率是淨零轉型首要任務，並且訂定2021~2030年能源效率年均改善4%的目標。

工研院產科國際所經理陳志洋以「算力爆發下的綠能爭奪戰：AI如何重塑再生能源新契機」為題分享，他表示，隨著AI資料中心進入超高算力時代，AI本身高功耗的運算需求也推動對綠電的巨大需求，促使資料中心加速採用零碳/低碳電力。AI與綠能的關係正逐漸由「能源消耗者」轉變為「能源優化者」，在競逐永續的未來中形成新的動態平衡。

分析師黃雅琪以「從挑戰到商機：算力時代下驅動的電網與儲能新局」為題說明，AI掀起算力革命，資料中心成為全球用電成長的新引擎。然而電力系統升級耗時，業者亟需更即時且具彈性的替代方案。

面對此變局，AI資料中心的能源思維從確保「電力品質」，進化為兼顧「能量調節」與「系統韌性」，使固態變壓器（SST）、儲能系統（ESS）與微電網（Microgrid）成為支撐新世代AI電力基礎設施的關鍵技術。