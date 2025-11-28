工研院辦跨域研發成果展暨交流會，農業部與經濟部攜手加速農業科計畫進程。（記者李嘉祥攝）

在農業部與經濟部支持下，工研院28日舉辦「農工合作推升智農2.0」跨域研發成果展暨交流會，聚焦「臺灣自動化產業技術發展與應用」、「AI技術發展與產業應用願景」雙主軸，結合農漁畜產技術研發現況與未來發展，除展出智慧農工合作成果，展現創新科技、韌性農業與淨零永續成果，同時也邀農業與工業領域代表研擬新科技農工合作方向，期以「最少人力、最高效產出、最大效益」為目標，加速農業科技化與產業化進程。

工研院中分院副執行長李士畦、農業部農業試驗所研究員徐武煥、數位發展部數位產業署組長施偉仁、農業部農業科技司長李紅曦、經濟部產業技術司研究員羅正棠、農業部畜產試驗所組長林正鏞、農業部水產試驗所副研究員王郁峻、工研院中分院執行長黃新鉗等均出席。

現場展示十多項農工科技，包括結合四輪驅動結構與搭配旋轉刷的「乳牛畜舍清糞機器人」，可顯著降低乳房炎、蹄病、肺炎等疾病發生率；用AI科技解讀乳牛叫聲的「乳牛聲紋辨識系統」，以非侵入式3D影像辨識技術進行3D體態及體型量測的「乳牛3D體態辨識系統」，讓酪農瞭解每隻牛健康狀態；還有可整合完全混合日糧設備，同時進行攪拌、供料與推料作業的「智慧飼餵自動化設備」，以及運用AI影像辨識研的「農作智慧精準病害監測系統」，提供智慧病蟲害整合管理創新模式；「菇舍智慧型LED燈滅蟲模組」可減少害蟲、省能15%，提升菇類產量與品質等。

農業部農業科技司長李紅曦表示，在AI趨勢與國際市場競爭下，農業部持續透過科技創新與跨域整合，以解決農業關鍵問題，並規劃於116年開始推動智慧農業2.0計畫，奠基前期智慧農業及農工合作成果，投入符合農業需求的AI技術及智慧化設備研發，帶動農業轉型升級；農業部也與經濟部達成共識，未來將持續透過農業部所屬試驗改良場所與工研院合作研發推升智農2.0願景，藉由農工AI創新科技、智慧化生產機具及監控設備，節約人力、降低產銷風險、增進產品品質，建構兼具韌性淨零永續之智慧農業新里程碑。

工研院中分院副執行長李士畦說，農業缺工為全球普遍狀況，產業技術司長期支持工研院投入農工科技研發，透過AIoT系統整合農場數位化資料庫與通訊系統，搭配AI決策模式，提供業者即時病害預警與省工智慧機具；現場展示的AI結合自動化係以工輔農研發成果，透過國產智慧化控制模組與農機共通底盤的發展，搭配跨領域三電業者，打造台灣智慧農工系統產業生態系與國際標竿。

工研院指出，未來除持續整合軟硬體打造「技術模組庫」，搭配跨領域專家團隊，針對產業需求的輔導，提供設備或服務系統來更貼近產業落地需求，也會推動跨部會合作，以AI模組搭配農工協作機器人研發，提供操作簡易與合理價格的智慧栽培、採收、養殖、探魚等協作系統，協助實現AI提供精準農業協作的永續發展目標；在產業落地應用部分，尋找產業中的「產業冠軍」為標的，打造示範場域，以AI模組導入更多產業，同時鼓勵不同規模業者使用規格元件，提供國內外技術服務團的客製化輔導，開創新農業技術服務落地與高階供應鏈發展，建立國產供應鏈，以輸出海外為目標，達到「精準感測、省工協作」目標。