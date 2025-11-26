工研院長張培仁率團隊參訪亞創中心

(記者廖建智嘉縣報導)

工業技術研究院(工研院)張培仁院長（25）日下午率領院內協理與各研究所所長、副所長等多位高階主管，蒞臨嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創中心）參訪交流。嘉義縣長翁章梁親自接待，並邀集國家中山科學研究院(中科院)、亞創中心進駐廠商與產學研代表共同出席，針對國際無人機發展趨勢、國內聚落布局與跨域合作需求進行深度討論。



亞創中心自2022年8月由蔡英文前總統啟用以來，產業聚集與國際能見度迅速提升，已成為全台無人機產業最具代表性的對外櫥窗。至今已有近50家產官學研單位進駐，近三年吸引來自34國、超過4,000人次代表團到訪，包括美國國防創新單位（DIU）、日本福島機器人測試場、美國SBD測試場等國際單位，充分展現亞創中心已是台灣無人機發展的重要平台。



目前中科院正積極推動民雄航太暨無人機產業園區，預期將成為全國無人機產業的重要製造基地。製造量能成形後，研發、測試與人才供給的需求將同步放大，亞創中心作為區域創新中心的功能將更加關鍵。為因應未來量能成長，行政院已將「亞創一、二館空間改造計畫」納入「無人載具產業發展統籌型計畫」，改造經費約12億元，由經濟部主導，預計115年啟動，未來一、二館將共同打造全國級研發中心。



參考美國與歐洲成熟的無人機研發與測試中心經驗，國家級研發基地大多採「中央主導＋專業法人營運」模式，才能維持長期技術強度與國際接軌能力。台灣若要加速進入非紅供應鏈、提升出口競爭力，未來國家級研發中心運作模式也必須與國際同步。而工研院在機械、資通、感測、材料、能源與精密製造等領域具備完整量能，又熟悉國家級創新體系，是亞創中心未來最適合的合作夥伴之一。



張培仁表示，政府對無人機產業的未來發展高度重視，並賦予工研院重要的責任，特別是在無人機模組開發與系統技術領域。這些技術的商業化與實際應用，將是未來發展的關鍵。此次參訪的目的也是希望未來開發的成果能夠有效落實到產業界，並加強對中小企業的輔導與支持，助力產業升級與創新發展。



翁章梁則表示，工研院在台灣科技發展歷程中扮演了舉足輕重的角色，尤其在台灣晶片產業的起步階段，工研院起到了關鍵作用。因此，在無人機產業逐漸發展為國家級戰略性產業的過程中，工研院的貢獻不可或缺。值得一提的是，張院長的故鄉位於嘉義縣溪口鄉，今天的互動交流也因此格外順暢。這次的參與者皆展現出高度的專業性，希望透過這次交流，對於如何培育台灣無人機產業發展，與未來的合作將起到積極的推動作用。



未來縣府將持續秉持「中央主導、地方配合」原則，協助串聯亞創中心的研發量能、民雄航太園區的製造基地，以及目前還在評估的水上機場大型飛測等三大場域布局，打造台灣最完整、最具實戰能力的無人機產業走廊，為行政院統籌型計畫提供最佳示範場域。