工研院院士羅唯仁被檢調扣押逾20億資產 立委籲盡速拔除工研院士資格

台積電前研發資深副總、現轉赴英特爾任職的羅唯仁，因涉嫌違反競業禁止與洩漏營業秘密，遭檢調單位偵辦。根據媒體報導，半導體業傳出檢調疑似在羅家中發現有大批台積電研發中的先進製程機密資料，恐已構成違反《國家安全法》，但確切仍待檢方調查釐清。

該案件除牽動半導體產業核心技術與國安敏感神經，也延燒至其「工業技術研究院院士」資格是否適任的制度爭議。立委王鴻薇今（30）日也點名經濟部態度消極，認為應該立即處理，認為經濟部消極作為「實在詭異」。

法院准扣押羅唯仁資產，台積股票、房產等初估逾20億

檢調單位於11月26日下午持智慧財產及商業法院核發的搜索票，指揮法務部調查局調查官前往羅唯仁位於台北市、新竹縣住居所執行搜索，並扣得電腦、隨身碟等相關證物。

檢方並依《刑事訴訟法》向智慧財產及商業法院聲請扣押羅唯仁名下股票與不動產以保全日後追徵犯罪所得，已獲法院裁准。據媒體依公開資訊推估，羅唯仁名下仍持有約 1,348張台積電股票、市值逾18億元，加計台北與新竹房產，合計資產規模估逾 20億元。

根據自由時報報導，檢調11月底前往羅唯仁的住所搜索，甚至發現在扣押資料中有大批台積電研發中的先進製程技術機密資料。不過此事因搜查不公開，並未得到檢調單位證實。

此外，由於羅唯仁持美國護照，於10月間赴美、目前人在海外，檢調後續是否啟動傳喚或進一步司法協助程序，仍有待觀察，若到時傳喚其到案說明卻因未有正當理由而沒到案，後續可能遭拘提甚至被通緝。

立委王鴻薇籲立即拔除院士資格，批評經部消極應對

羅唯仁於7月底從台積電退休，10月底傳出回鍋老東家英特爾擔任副總，其在這段空窗期的9月中旬更獲得工研院院士獲頒工業技術研究院（工研院）院士（ITRI Laureate），此殊榮用以表彰對科技及產業發展有傑出貢獻的產業與技術領袖，當時台積電董事長魏哲家甚至也到場祝賀，而這項殊榮也在爆出羅轉任英特爾之後成為爭議。

隨著檢調動作升高與傳聞四起，國民黨立委王鴻薇今日指出，院士資格象徵國家科技與產業的最高榮譽，若當事人已涉及重大司法與國安爭議，主管機關不應消極觀望。

王鴻薇直言，羅唯仁從台積電退休之後立刻違反規定去英特爾任職，工研院院士頭銜卻不受影響，且工研院身為經濟部旗下財團法人，經濟部毫無作為，「實在太過詭異」，若經濟部仍舊消極不作為，也難怪讓「透過羅唯仁直接送台積電機密給美國」等傳聞四起。

她強調，如果連涉嫌違反國安法的罪犯都可以是院士，竊取國家技術機密轉任外國高管，這樣無異於叛國的行為，如果沒有任何處理，國格盡失，相信國人以及業界都不能接受。

對此，相關單位先前回應，工研院現行院士制度並未明訂撤銷機制，正研擬補強相關評議規範，未來將由評議程序審慎處理。惟部分外界則認為，制度不完備不應成為延宕處理的理由，院士資格去留，已成檢視政府捍衛產業核心利益與科技倫理的重要指標。

