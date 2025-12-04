工研院、工商協進會結盟 推動生醫跨域創新

工研院於「健康台灣高峰論壇：智慧醫療×跨域共創」宣布與工商協進會正式展開策略合作。此次合作結合工研院的研發量能與協進會的企業網絡，以生醫領域為起點，從需求端出發，串聯技術、臨床與產業鏈，促進創新加速落地與市場導入。雙方將共同打造更完整的智慧醫療生態系，以跨域整合加速技術落地與國際化布局，強化臺灣智慧醫療在全球價值鏈中的競爭位置。

工研院院長張培仁四日表示，全球產業正快速走向技術與價值主導，跨域協作已成提升國家競爭力關鍵。工研院長期深耕前瞻研發與系統整合，致力讓前瞻技術跨越研發邊界，轉化為能帶動產業升級的關鍵動能。與工商協進會合作，是要把企業真正的需求與研發量能更精準地連結。我們以生醫作為示範，橫跨研發、臨床、法規到國際市場的領域，讓臺灣創新走進場域、進入市場，並在國際舞台展現價值。

合作以需求導向、技術落地、跨域共創為主軸，建立一套可複製的智慧醫療推動模式，從企業需求出發，串聯技術盤點、跨域媒合與臨床驗證，加速創新走入醫療現場。並以工研院生醫所為樞紐，結合協進會的產業網絡，連結醫院、新創與國際大廠，共同打造具韌性、可擴展且直通全球市場的智慧醫療生態系。

