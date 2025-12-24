工研院「引領健康臺灣新未來」論壇 攜手產官研醫界打造智慧醫療產業生態系

工研院「健康樂活與智慧醫療照護聯盟」二十四日舉辦「引領健康臺灣新未來」論壇，聚焦「從醫療院所到社區」及「醫療數位革命與健康臺灣」兩大主軸。

工研院「健康樂活與智慧醫療照護聯盟」二十四日舉辦「引領健康臺灣新未來」論壇，聚焦「從醫療院所到社區」及「醫療數位革命與健康臺灣」兩大主軸，吸引超過三百位產官研醫界人士出席，並邀集亞東醫院院長邱冠明、衛福部醫福會副執行長林名男、台東馬偕醫院院長王光德及嘉義基督教醫院副院長劉中賢等重量級專家與會，分享數位健康政策願景、社區健康促進、在宅與遠距照護、AI 臨床應用及智慧醫療導入等實務經驗。

工研院生醫與醫材研究所所長，同時也是健康樂活與智慧醫療照護聯盟秘書長莊曜宇二十四日表示，呼應賴總統推動的「健康臺灣深耕計畫」，臺灣正加速以數位科技強化醫療與照護體系韌性。工研院長期透過與醫療院所及產業夥伴的深度合作，結合生物醫學、資訊科技與工程等跨領域研發量能，發揮「軟硬整合」與「系統服務」的技術優勢，推動智慧醫療應用落地。本次論壇以「Created in Taiwan」創新模式為核心，交流前瞻科技於智慧健康與醫療照護的實務應用，期盼建構具臺灣特色的智慧醫療產業生態系，深化產業鏈結，朝向全球健康醫療科技重要樞紐邁進。

論壇核心議程聚焦智慧醫療與健康臺灣的實踐路徑，高雄榮民總醫院院長陳金順於主題演講中，以「從國家戰略到南臺灣實踐，打造智慧、韌性的區域醫療新生態圈」為題，分享高雄榮總如何透過與高雄市立聯合醫院的公辦公營合作模式，整合醫療資源、引進先進醫療技術，並垂直串聯各級醫療機構，進一步結合數位轉型策略，形塑具韌性與永續性的區域醫療體系，成為南臺灣智慧醫療發展的重要推動力量。