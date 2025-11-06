工研院「眺望二O二六產業發展趨勢研討會」 全球醫療與照護科技加速轉型
工研院主辦的「眺望二O二六產業發展趨勢研討會」六日於台大醫院國際會議中心舉行，上午聚焦「生醫」專場，下午探討「科技健康照護」，深入解析全球照護科技發展趨勢與市場潛力。
分析師游佩芬指出，全球藥品市場未來五年將持續穩健成長，主要受到創新療法與特定治療領域需求推動。其中，以腫瘤學與肥胖症為兩大成長主軸，腫瘤用藥支出預計至二O二九年突破四千億美元，而受GLP-一促效劑帶動的肥胖症藥物年增率高達百分之二十三至二十六，銷售額可望接近二千億美元，成為製藥產業的新藍海。
分析師王嚴璋指出，展望二O二六年，全球醫療器材產業將出現三項關鍵變化。首先，醫療生態將以多元設備監測生理數據為基礎，發展健康風險預測與疾病預防應用，促進醫材與數位醫療軟硬整合，讓專業醫療走入日常生活。其次，院外照護如穿戴裝置與居家監測將與院內臨床決策串接，形成連續資料流，強化長期照護與精準醫療。第三，監管與採購單位對安全性與互通性的要求日益嚴格，院內資訊整合與資安稽核將成為開發新興醫療解決方案的必備條件。
分析師李永健表示，AI技術進步正為智慧照護開啟新篇章，照護機器人已逐步從「輔助工具」進化為能理解環境、主動互動的智慧夥伴。全球健康照護服務型機器人市場於二O二五年將達四十九點七億美元，二O三四年上看九十二點一億美元；臺灣於二O二五年將邁入超高齡社會，場域導入與創新整合將加速落地。
分析師陳建佑指出，未來健康照護將透過AI賦能，全面提升使用體驗並擴大應用場景，使創新科技成為照護升級的關鍵動能。二O二四年臺灣健康福祉產業產值已達新臺幣二千九百九十六億元，預計二O二五年將突破三千億元，二O二四年至二O二八年間年複合成長率可達百分之五點七九，顯示產業穩健成長。
