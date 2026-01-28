工研院「科技協助農業 」 電動搬運車15年回饋240家社福團體
【警政時報 黃溎芬／新竹報導】工研院用科技做公益，打造上山下田電動搬運車，助果農提升採果效率，將具體採收成果落實公益回饋社福團體，27日舉辦《大桔大利積福企》公益桶柑義賣活動，結合帆宣系統科技、技嘉科技、中華民國企業經理協進會、潘文淵基金會、工研院院友會等機構，推廣新竹縣盛產桶柑，今年認購超過24.6萬斤，義賣所得利潤將全數捐贈給築心之家、新竹家扶中心、藍天家園等20家社福團體，15年來累計逾240家，在寒冬中增添暖意。
工研院社會公益委員會主委何大安表示，15年來致力將科技落地應用凝聚科技人的研發能量，轉化為企業社會責任關懷弱勢，以科技公益回饋社會，增進社會福祉。例如去年在極端氣候影響下，工研院第一時間將科技進駐災區，馳援災區重建，動員院內與相關機構募集書籍與課桌椅學習資源，讓災區孩童安心復學。此外，在快時尚趨勢下，臺灣每年產生大量混紡舊衣，特以突破性的「再生混紡織木技術」，將難處理的混紡衣物，轉化為具防水、耐候、高抗彎強度的塑木材料，打造首批循環課桌椅與戶外建材，捐贈臺中和平區德芙蘭國小課後照顧班、臺南七股信福之家，解決偏鄉普遍老舊桌椅問題。
正逢桶柑盛產季節全臺近5成桶柑，來自新竹縣峨眉鄉與芎林鄉；果民在採收時需在坡地與崎嶇路面進行搬運，對身體造成龐大負荷，缺工問題也影響效率。工研院將高效率氮化鎵（GaN）功率元件導入農務用電動搬運車之馬達驅動器，以更省電、運作更穩定的馬達驅動方式，降低搬運車能耗並提升續航力，讓果農在坡地或狹小田間作業時，降低勞動負擔，進而提升作業安全與穩定性。該院發揮公益攜手在地小農連續15年舉辦《大桔大利積福企》公益桶柑義賣，除了芎林愛心桶柑、當季高雄美濃番茄，還有導入工研院作物整合管理技術，搭配友善生物製劑與芽孢桿菌細心照護、不用農藥培育的小番茄與草莓，「真空冷凍乾燥」製程克服熱風乾燥易造成的營養流失；將屏東部落小米酒釀製成「小米酒釀醬心蛋捲」；輔導中興新村地方創生育成村創生品牌禮盒、臺東豐濱水牛肉乾條、豐濱白蝦蝦餅、臺灣高粱琴酒、小米琴酒等豐富農產品，義賣利潤都將回饋給社福團體。
