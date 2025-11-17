工研院：飯店自助餐盤面減1/3 食物浪費減3成

（中央社記者張雄風台北17日電）由於台中一養豬場驗出非洲豬瘟，讓未來是否禁用廚餘養豬再掀討論。為減少食物浪費，工研院研究發現，在飯店自助餐縮減原本盤子盤面約1/3，可達到人均浪費量顯著下降約33%。

台中梧棲一處養豬場斃死豬於10月21日驗出非洲豬瘟陽性，10月25日經病毒分析確診為台灣首例，經過疫調，以未落實蒸煮廚餘導致染疫可能性最高。環境部評估，若未來禁用廚餘養豬，預估每天將會有約500噸的去化量能差額。

環境部今天發布「淨零綠生活餐飲指南」，並邀集學研、業者討論惜食減碳的相關措施。其中工業技術研究院分享「以行為干預減少飯店自助餐食物浪費」研究計畫。

根據研究，針對台灣自助餐的食物浪費研究發現，葷食自助餐平均每人廚餘量115公克、素食112公克。主因是自助餐在服務設計上，顧客被鼓勵在支付固定價格後，即可隨意取用菜餚，而非取用他們能夠消費的量。

工研院與國內多家知名飯店自助餐廳合作實驗，包含設置不同文宣品，如在入口及櫃台、取餐動線上設置多次夾取標語、顯示前一日剩食份量、勿浪費食物公告等；另外硬體部分則設置「小盤子組」。

工研院說，最後發現小盤子組的成效最佳。透過縮減原本盤子約1/3面積，可達到人均浪費量顯著下降約33%，縮小的盤子直接限制取用量，降低顧客對分量拿捏的障礙；其次則是設置「多次夾取」標語，約減量17%。

工研院表示，透過行為科學瞭解民眾行為的現狀，幫助措施設計更聚焦於痛點解決，讓顧客行為的引導上更有效果；另一方面，行為干預措施著重解決原本行為的障礙，僅須透過微調既有系統，而不用重新建設或高額補貼。（編輯：陳清芳）1141117