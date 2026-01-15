工研院：CES展秀四大指標 實體AI時代來臨

今年度CES展剛落幕，工研院指出，會展聚焦四大關鍵指標，包含巨頭持續投資AI算力、實體AI落地、沉浸式體驗以及Gemini生態系深入各領域應用。其中，實體AI應用成一大亮點，AI應用從虛擬邁向實體，融入產品與日常生活，成為產業發展新趨勢。

工研院15日舉辦CES 2026重點趨勢研討會，工研院產科國際所副國際長趙祖佑指出，今年CES展覽有四大關鍵觀察指標，包含持續投資AI算力、實體AI落地、智慧沉浸式體驗以及Gemini生態系深入各領域。

趙祖佑分析，市場擔憂AI投資過熱，但是輝達、AMD等業者均認為AI需求正從大型資料中心轉向終端邊緣裝置，造成算力與詞元(Token)需求快速增長，紛紛指出「唯有算力才是王道」。

他進一步指出，CES展也宣告「實體AI時代」來臨，應用場景從對話場景延伸至機器人、自動駕駛與各類終端裝置。不僅是展現技術，更實際導入產品與日常生活場景。他說：『(原音)今年展場最重要的主題還是AI，不過相較於過去，AI稍微不一樣的是更強調「實體AI」，也就是Physical AI。大家看到很多包含是機器人也好，我們在現場觀察到這樣叫做實體AI，各式各樣包含家電、車子，甚至是穿戴裝置，都會是未來實體AI的重要發展重點。』

沉浸式體驗也是本屆CES一大亮點，他說，沉浸式體驗不再僅限於頭戴式裝置，而是透過AI驅動、感官反饋技術，進入汽車、居家以及辦公場景，連結數位與實體世界。

趙祖佑指出，谷歌旗下Gemini憑藉生態系優勢，它不只用於電腦或手機問答，正快速滲透至各類硬體場景，看好Gemini未來發展潛力，甚至更勝亞馬遜生態系。

針對市場議論AI是否走向泡沫化，他認為，若發生產業泡沫化，將是局部結構變化，而非產業全面崩盤。AI新創公司將承擔較高風險，由於業者持續燒錢投資，但變現機制、商業模式仍待時間檢驗；至於傳統雲端服務商像是谷歌、微軟、亞馬遜等公司，因AI服務建立在既有雲端業務，財務穩健，因此面臨風險較低。(編輯：宋皖媛)