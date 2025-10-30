工研院AI智慧地陪與花東並肩 以科技助攻觀光超人創造智慧旅遊體驗

工研院在產業技術司支持下開發「AI智慧地陪技術」，助攻觀光超人創造智慧旅遊體驗，民眾在十一月前可前往花東縱谷體驗相關騎乘路線，並兌換限量小禮物。

經濟部產業技術司以科技力，為風災後花東經濟注入新活力，導入工研院研發「AI智慧地陪技術」，串聯登山、單車共二十條路線，即日起至十一月底，民眾可以實際行動體驗各地景點，集點後再跟當地商家兌換小禮物，邀請民眾化身觀光超人，支持地方產業，為花蓮注入溫柔而堅韌的復甦力量。

工研院中分院執行長黃新鉗三十日表示，花東縱谷是大自然特別留給東臺灣的瑰寶，去年為加速花東震後復甦，首度推出「漫遊縱谷，愛在花東」活動，吸引許多民眾與車友前往觀光旅遊、體驗在地人文風情，進一步帶動周邊消費與經濟人氣。今年結合「AI智慧地陪服務」、「全新路線」、「個人化紀念品」三大特色，讓民眾在花東縱谷十八鄉鎮中的特色單車道、商家、博物館與風景名勝景點中，體驗專屬自己的AI智慧導遊。

今年共規劃十條登山步道與十條騎乘路線，其中，有六條路線可體驗「AI智慧地陪」功能，包括美崙山步道、林田山森林鐵道步道、米棧古道、東河橋遊憩區步道等四條登山路線，及七星潭路線、池上-關山路線等兩條騎乘路線。透過路線定位服務與生成式AI、結合文字轉語音技術，遊客抵達景點可即時播放客製化解說內容，提升旅客對當地文化的理解與認同。完成指定任務即可至廿個指定地點兌換在地特色禮品，歡迎民眾透過健行筆記（https://reurl.cc/x3Y3Eb）或Velo?ash APP（https://reurl.cc/Y3M3jL）報名，化身「觀光超人」支持地方經濟。