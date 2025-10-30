工研院AI智慧地陪與花東並肩 助攻觀光創造智慧旅遊體驗

工研院研發「AI智慧地陪技術」，串聯登山、單車共二十條路線讓民眾暢遊花東縱谷。（工研院提供）

記者彭新茹／新竹報導

為風災後花東經濟注入新活力，工研院研發「AI智慧地陪技術」串聯登山、單車共二十條路線，即日起至十一月底，民眾可以實際行動體驗各地景點，集點後再跟當地商家兌換小禮物，邀請民眾化身觀光超人，支持地方產業，為花蓮注入溫柔而堅韌的復甦力量。

工研院中分院執行長黃新鉗表示，花東縱谷是大自然特別留給東臺灣的瑰寶，工研院長期以科技搭台，從花蓮、太巴塱到富里部落打造創生聚落，讓青年返鄉圓夢，催生文化傳承與復育。去年為加速花東震後復甦，首度推出「漫遊縱谷，愛在花東」活動，吸引許多民眾與車友前往觀光旅遊、體驗在地人文風情，進一步帶動周邊消費與經濟人氣。

黃新鉗說，今年持續接棒，結合「AI智慧地陪服務」、「全新路線」、「個人化紀念品」三大特色，讓民眾在花東縱谷十八鄉鎮中的特色單車道、商家、博物館與風景名勝景點中，體驗專屬自己的AI智慧導遊。

工研院表示，今年共規劃十條登山步道與十條騎乘路線，其中，有六條路線可體驗「AI智慧地陪」功能，透過路線定位服務與生成式AI、結合文字轉語音技術，遊客抵達景點，就可即時播放客製化解說內容，提升旅客對當地文化的理解與認同。在總里程達四百公里的路徑中，包括適合輕鬆體驗的鯉魚山、像綠色隧道般的羅山竹林、藏著林田山歷史故事的森林鐵道，以及能望見海天一線的大武觀海步道。無論是親子出任務、祖孫大挑戰，還是揪好友組隊闖關，都能收集美好的限定回憶。

今年也結合數位掃描兌換機制，民眾完成指定任務即可至二十個指定地點兌換在地特色禮品，工研院將透過民眾的實測與回饋持續優化系統，協助各地打造智慧觀光導覽科技平台，以科技協助「觀光超人」成為支持地方經濟的關鍵角色。