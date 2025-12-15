工科技藝賽 成大南工勇奪12座金手獎

成大南工學生團隊在全國工科技藝競賽中勇奪十二座金手獎、十五項優勝，榮獲最高總獎金七十二萬元，總獎數全國第一。 （記者汪惠松攝）

記者汪惠松∕永康報導

成大南工學生團隊參賽再締佳績，一一四學年度工業類技藝競賽勇奪十二座金手獎、十五項優勝，其中金手獎包括五金、二銀、三銅及兩個第五。除板金科締造第二次金牌三連霸，雙胞胎兄弟郭亮誼、郭晉瑜也分別獲得板金、車床職種金手獎，總獎數全國第一。

成大南工今年共派出卅五名選手參加廿五個職種，共計獲得廿七個獎項，其中十二座金手獎中包括首次奪得金手獎的飛機修護，及電腦軟體設計、汽車修護、車床、鑄造、板金、配管、機械手臂技術等，成功寫下新里程碑。

實習主任尤致文表示，南工參賽選手皆歷經嚴謹的校內初選，並由指導教師利用課後及假日進行系統化、密集式訓練，使學生在決賽舞台締創佳績。其中板金職種表現尤為亮眼。在指導教師敖克定長期深耕與專業引領下，板金職種締造第二次金牌三連霸紀錄，充分展現師徒傳承與技術累積的成果，成為全國工科技藝競賽的指標典範。

值得一提的是，南工孿生雙胞胎兄弟同步奪金，哥哥郭亮誼榮獲板金職種第一名金手獎，弟弟郭晉瑜則於車床職種同樣摘下金手獎。兩人於國中階段即參加南工辦理的雷射切割體驗營隊，因而啟發對機械與板金領域的濃厚興趣；進入南工就讀後依各自專長分流精進，並在全國技藝最高榮耀舞台展現所學。

校長黃耀寬表示，此屆工科技藝競賽南工締造亮眼成果，除指導老師的專業投入與行政團隊全力支持，亦感謝成大長期挹注教學與經費資源，及家長會全力支持與後勤協助，共同為學生打造優質且具前瞻性的學習環境。