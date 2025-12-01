工程出包挖破管! 淡水大停水4天 居民怒罵:沒侯侯做代誌

社會中心／洪巧璇、黃啓豪 新北報導

新北市的〝淡北道路工程〞出包，挖破自來水管線，導致淡水有六萬多戶居民無水可用，四天來，都得去供水站提水，雖然有當地旅宿業者，免費提供飯店讓居民洗澡，但許多居民怒火中燒，質疑市府反應慢半拍，對於復水的時間，也一延再延，儘管下午四點後，幾乎全面復水，但遲來的水，澆不熄民眾怒火。

水龍頭沒水，蓮蓬頭也沒水，就連馬桶也沖不下去，難道是要淡水居民使用貓砂嗎？我的水勒！自來水不來了，這是淡水居民四天來的怒吼。淡水居民：「我們的侯侯市長要好好做事情，怎麼做成這樣，這輩子沒有遇過這麼誇張的事情，是不是人力監督上面有問題，馬通都沒辦法沖啊洗澡，先忍耐啦兩天沒洗澡了。」提著好重好重的水，還是忍不住激動情緒，氣到破口大罵，你能想像嗎？整整四天沒水可用，去外面接毛毛雨的雨水，可能都比家裡的水還多，還好有熱心旅宿業者提供盥洗空間，里長也不眠不休調度水車。熱心旅宿業者：「旅館業通常我們都有儲存大量的水，有需要的人就到我們飯店來，免費來做梳洗。」淡水區沙崙里長彭瑀筑：「對於我們新北市政府處理的態度，感到非常的失望，可預期的時間內，沒有辦法去做修復，一再的讓民眾失望。」

新北淡北道路工程挖破自來水管，導致停水，影響19個里、6萬多戶居民，大家氣炸了，憑什麼市府道路工程的失誤，要淡水居民來承擔。停水第四天，新北市長侯友宜在臉書回報狀況，但民眾不買單，底下留言罵聲一片，週末過完才想起淡水人、市長心中只有耶誕城，包括選區的國民黨立委洪孟楷也被罵翻。立委（國）洪孟楷：「大家的憤怒我們絕對都可想而知，我們也絕對感同身受。」新北市長侯友宜：「造成淡水居民的不便，我深表歉意。」









過了1號下午四點，淡水區大部分都都復水完成，只有崁頂里跟新村里因為地勢比較高，2號凌晨才有水，不過，儘管水來了，已經澆不熄居民新中的怒火。





