工程員假借會勘風災 開公務車到國小游泳池猥褻2學童 這原因改判5年半

前工程員施博元去年7月薇帕颱風來襲前，駕駛公務車到游泳池更衣室猥褻2兄弟。

台南市政府工務局前工程員施博元被控在去年7月薇帕颱風來襲前，駕駛公務車到某國小游泳池更衣室撫摸2名兄弟下體並拍攝照片，逃逸時被拍下車牌才被查獲。台南地院依對未滿14歲男童強制猥褻等3罪重判8年8月。被告上訴二審，並與2男童及父母以200萬和解，二審改判5年6月，可上訴。

二審合議庭指出，該案上訴僅針對量刑部分。審理期間，被告已與兩名被害男童及其雙親以200萬元達成和解並給付完畢，獲得被害人家屬原諒，同意法院依刑法第59條酌情減刑。合議庭認為，被告態度及行為符合「犯後已和解、積極彌補損害」。

二審改判施男2罪對未滿14歲男童強制猥褻，各處有期徒刑2年，另公務員以違反本人意願使兒童被拍攝性影像罪，判處4年6月，合併應執行有期徒刑5年6月，全案仍不得宣告緩刑。

判決指出，被告施博元去年7月18日上午9時許駕駛工務局公務車到某國小，上午10時許他潛入國小在游泳池旁看到11歲、8歲兄弟檔一對兄弟檔，竟尾隨2人走進更衣室，拿出兒童三角內褲幫其中一人穿上、撫摸下體，再以另一學童未穿好內褲為由，強脫撫摸下體。

施博元更用手機拍攝一童僅穿著三角內褲、另一童未穿內褲的照片，隨即離去，2男童立即告知家屬，家屬通報泳池管理人員追上質問，當下施開車逃逸，所幸救生員用手機拍到車號，向警方報案，警方一查是工務局公務車，通報後查出施的身分。

法官認為，施博元利用成年男子體型優勢，違反男童意願撫摸其生殖器，並持手機拍攝一名男童僅著內褲、另一名男童裸露下體的性影像，行為嚴重侵害兒童身體自主權與性隱私，對被害人身心發展造成重大傷害，犯行惡劣。

不過，合議庭也指出，施博元從偵查、一審到二審審理過程中，均坦承犯行，尚能面對司法追訴，且除本案外並無其他前科紀錄。再加上其犯後積極與被害人家屬協商，最終達成和解並實際賠償，對被害人及其家庭所受的痛苦與不安，已有一定程度的修復效果。

