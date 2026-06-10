工程師在育樂中心暴走！砸店咬人 被捕後竟喊肛門痛送醫

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事件發生在昨日晚間7時許，在桃園科技公司擔任工程師的陳姓男子走進尚順育樂中心一樓星巴克旁的商場區域，突然情緒失控開始大肆破壞。陳男徒手將貨架上的衣物、背包等商品陸續掃落在地，至少造成3間店家受害，現場一片狼藉，店員紛紛退避。

尚順育樂中心53歲黃姓男員工聞訊前往處理，發現陳男行為脫序且勸說不聽，在眾人試圖壓制陳男的過程中，黃男手腕不慎被陳男牙齒咬傷，造成手部撕裂傷。消防局於晚間8時04分接獲報案，救護人員將受傷員工進行初步包紮後送往為恭醫院治療，所幸並無生命危險。

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警方獲報抵達現場後，將赤腳的陳男壓制在地並反銬雙手。在要將陳男強制送醫時，一度被其掙脫，警方最後依《警察職權行使法》對陳男實施保護管束，並將他帶回頭份派出所安置。

意外的是，晚間8時22分消防局再度接獲派出所報案，陳男在所內突然哀嚎身體不適，聲稱出現胃痛及肛門痛症狀。救護人員無奈之下再次出動，將陳男送往為恭醫院檢查，結果顯示並無大礙。

警方調查發現，陳男老家住頭份市，家屬聲稱他疑似工作壓力過大，最近幾天出現幻聽症狀。陳男身上未搜出毒品，也沒有精神疾病病史，但懷疑可能是精神疾病初期症狀。由於陳男並無明確犯法事實，各店家也表示暫不追究損失，警方最終只能讓家屬將其帶回，結束這場鬧劇。目前詳細事發原因與動機仍待警方進一步調查釐清。

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