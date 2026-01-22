工程師夜店撿屍先「負重」400米 挨告出奇招狂抖被害人社群發文：她是和解金獵人

工程師夜店撿屍挨告，竟出奇招狂抖被害人社群發文主張遭設局，但不被法官採信。示意圖

台中卓姓工程師前年被控酒後「撿屍」，徒步背著在夜店認識的正妹到400公尺外的汽車旅館指侵得逞，還偷拍兩張睡姿照。卓男否認性侵，辯稱兩人是合意到摩鐵辦事，更祭出案發後正妹在社群平台的發文，稱「今年第三筆」、「每天告這些變態就賺不完」等主張自己遭仙人跳，但一、二審法官調查後都不採他辯解，仍依乘機性交罪判他3年2月徒刑。可上訴。

判決指出，卓男2023年8月在台中知名夜店18TC結識這名正妹，聊天暢飲後見她酒醉不省人事，竟一路揹著她走走停停，徒步400米到附近的緣橋汽車旅館投宿，進房後則對她親吻、撫摸全身，後以手指性侵得逞。不到兩小時候正妹清醒跑出房間，到櫃臺要求報警。

廣告 廣告

卓男到案後辯稱兩人是合意到旅館休息，還說正妹當時意識清醒，被他背著時還能伸手環抱他頸部，根本不像爛醉之人。但法官調閱監視器發現，這400米路途中，正妹全程被卓男像揹重物一樣不時調整位置，進摩鐵時甚至由櫃臺員工協助攙扶，明顯已進入「泥醉」狀態。

卓男與律師不死心，又庭呈正妹在案發後於社群平台上的「驚句連發」，包括「今年第三筆：吃公家飯還敢亂吠，沒關係，付出代價即可，看在這位被告如此有誠意的份上，免除公審放你一馬」、「90萬今年可以直接放假一整年了」、「耶，下一位保七李０」、「我最喜歡我的被告死賴不認了…，原本一開始區公所的調解庭我是打算請求20萬就好，但這傢伙從警局地檢法院一路到現在高院都否認犯罪，這次我要開50W不要拉倒，你就進去蹲唄，掰掰」、「妳是對的，妳若是鑽研技巧僅玩後也不用考學測，每天告這些變態就賺不完了，還能替天行道、何樂而不為？智者總是孤獨的」、「其實我很後悔沒把上週六在18遇到的那個拐走，今天感冒還沒痊癒但我一定要再52去碰碰運氣，夜店效率遠高過交友軟體」等言論。

卓男與辯護律師還聲請傳喚旅館櫃臺，指正妹凌晨走出房間時意識清醒，一到櫃臺先是問「我是怎麼進來的？」接著不是要求報警，而是問櫃臺「有沒有早餐？」還向櫃臺索取早餐菜單來看，行徑完全不像是甫遭性侵的被害人。

卓男與律師主張，從正妹發文可見，她根本是裝醉誘騙男性去摩鐵後再報警提告，將性侵告訴當成收入來源的「和解金獵人」，更請求法官對正妹進行心理鑑定，調查她有無罹患創傷症候群，試圖證明自己遭設局。

但法官審理後認為，被害人是否有其他訴訟糾紛，與本案是否遭到侵害是兩回事。鑑定報告顯示，正妹陰道深處確實驗出卓男的生物跡證，與卓男最初在警詢時坦承「我有把手指伸進去」的供詞吻合。至於正妹事後言行雖與典型性侵案被害人不同，法官也認為此屬個人偏見，與卓男有無性侵對方的犯行無必然關係，因此依乘機性交罪判他3年2月徒刑。



回到原文

更多鏡報報導

高雄女拔智齒變削骨1.5小時拔不動 換牙醫「10秒搞定」她提告結果超崩潰

抓猴密技再+1！殯葬人妻偷吃同事竟用蝦皮傳情 「你硬得很快」200頁鹹濕對話流出

假休息真待命強迫「做功德」！嘉義市消排休息禁離隊 法院打臉：算加班

Buffet怎吃回本？「餓整天」是大忌 專家揭4秘訣：喝氣泡水食慾大增