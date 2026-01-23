工程師夜店「撿屍」遭判3年！二審上訴辯她PO文「告變態賺不完」結局曝光

台中一名29歲卓姓工程師2年多前在夜店「撿屍」涉犯乘機性交罪，遭判刑3年2月。夜店示意圖。取自Unsplash



台中一名29歲卓姓工程師2年多前在夜店認識A女，見女方不勝酒力竟帶她到汽車旅館性交得逞，還拍下對方私密照，一審被依涉犯乘機性交罪判刑3年2月。卓男不服上訴，提出A女曾在社群發表「每天告這些變態就賺不完了」、「90萬今年可以直接放假一整年」等言論，認為對方是故意「被撿屍」。不過，法官認為卓男確實有乘機性交之主觀犯意及客觀行為，此與A女心態無關，並不足以影響法官判斷，因此將上訴駁回。

根據判決書，卓男2023年8月12日凌晨在台中某夜店認識A女，兩人一同飲酒、聊天，他見女方不勝酒力，竟以步行方式將她背到附近的汽車旅館，利用A女昏睡、無意識的狀態，對A女為性交行為得逞，還未經A女同意，以他的手機拍攝A女躺於床上睡覺之照片2張，隔天凌晨A女醒來發現，隨即報警提告，警方查扣卓男手機查獲上情，後續送交檢方偵辦起訴。

台中地院一審認定卓男涉犯乘機性交罪，處有期徒刑3年2月，又犯無故竊錄他人非公開之活動罪，處拘役50日，如易科罰金，以1仟元折算1日，同時將扣案之照片2張及卓男手機內載有甲女躺於床上睡覺照片，及卓男的iPHONE 14pro手機（含SIM卡）均沒收。

不過，卓男對一審判決不服上訴，他在二審提出A女在threads帳號發表的內容，包括「每天告這些變態就賺不完了，還能替天行道、何樂而不為？」、「90萬今年可以直接放假一整年了」、「我最喜歡我的被告死賴不認了…這次我要開50W（萬）不要拉倒，你就進去蹲唄，掰掰」。

卓男律師認為，A女之行為舉止，與一般遭受性侵害之被害人可能罹患之「性侵害創傷症」或「性侵害創傷後壓力症候群」之症狀或情緒反應不同，認為她是否可能係以前往夜店結識異性，佯裝酒醉及同意前往汽車旅館後，再以提出性侵告訴為由索取和解金，作為其收入來源，根本就是故意「被撿屍」。

對此，二審高等法院台中分院則認為，依據全案證據及論述，認定卓男在本案確有乘A女酒後不能及不知抗拒之際，對A女乘機性交，及無故以拍照方式竊錄A女躺在床上睡覺之非公開活動等犯行，至於與本件無關之另案情形，並不足以影響於本案之判斷。

二審法官進一步說，換言之，即使遭受性侵害之被害人，在其他案件有刻意製造使他人犯乘機性交行為之情境，惟只要行為人有乘機性交之主觀犯意及客觀行為，即無可解免其罪責，亦無可推認該被害人在每一案件均必然有相同之心態及情況，因此，卓男事後以A女在threads之貼文內容，並不足以反推在案發前有刻意讓被告「撿屍」之意圖。

法官認為，遭受性侵害之被害人，於案發後之反應，本無固定之模式，亦可能因個人之成長環境或個性而有所差異，故本件自不能僅因被告片面在形式上觀察而主觀認為A女未有「性侵害創傷症」或「性侵害創傷後壓力症候群」之症狀，即得據以作為脫免罪責之理由。

因此，二審將卓男之上訴駁回，維持原審判刑乘機性交罪3年2月、無故竊錄他人非公開之活動罪處拘役50日，得易科罰金。其中，乘機性交罪部分，檢察官及被告均得上訴；無故竊錄他人非公開之活動罪部分，因檢察官及被告均不得上訴定讞。

