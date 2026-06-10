工程師大鬧苗栗頭份商場傷及店員 警帶回管束送醫

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）陳姓男子昨晚在苗栗頭份一處購物商場突情緒失控，破壞櫃位物品，1名員工出面制止不慎受傷，引起一陣恐慌。警方調查，陳男為工程師，經現場壓制帶回管束後由家屬陪同就醫。

苗栗縣消防局指出，9日晚間8時許接獲尚順育樂世界購物中心創傷案件，救護人員抵達後發現1名尚順員工疑似因制止鬧事民眾，導致手部有撕裂傷，經救護處置後送為恭醫院。

目擊民眾透過社群平台Threads分享影片指出，男子突然衝進賣場大叫並破壞櫃位物品，商場員工出面制止，手卻因此受傷流血。突如其來的事件，引起網友議論。

廣告 廣告

苗栗縣警察局頭份分局今天透過新聞稿指出，昨晚接獲民眾報案後，立即派員趕赴現場，警方到場時發現現場商品散落，涉事陳姓男子已遭現場民眾控制，考量陳男情緒激動且行為失序，為避免再次發生危害自身或他人安全行為，實施保護管束並帶回派出所安置。

警方表示，36歲陳姓男子平日在桃園擔任工程師，昨天前往頭份市老家附近的百貨商場，突然情緒失控徒手破壞3個店家櫃位商品，現場協助制止的黃姓民眾，於壓制陳男時不慎受傷，目前店家及受傷民眾均暫不提出毀損及傷害告訴。

陳男被帶回派出所後，疑似精神狀態不佳，因此聯繫家屬陪同由警方協助送往醫院就醫治療。

頭份分局長郭譯隆表示，警察執行保護管束措施以維護當事人及社會大眾安全為首要考量，若民眾發現身邊親友有情緒失控、精神狀況異常等情形，應及早尋求醫療協助，共同建立完善的社會安全防護網，避免憾事發生。（編輯：李錫璋）1150610