工程師大鬧頭份購物中心 失控砸商品遭壓制送醫

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中部中心／邱俊超 苗栗報導

苗栗頭份鎮尚順育樂中心，9日晚上7點半左右，一名男子突然闖入，不明原因情緒失控、砸毀商品，警方趕到時，櫃員已經先將人壓制，警方即時將人帶回保護管束並協助送醫。

賣場櫃位商品被砸得亂七八糟，櫃員快步帶著保全人員往前，眼看男子還不斷揮動雙拳，這時樓管趕到，一個箭步超車保全。還好鬧事的男子已經被見義勇為的櫃員壓制。警方獲報緊急到場。





工程師大鬧頭份購物中心 情緒失控暴走砸商品遭壓制送醫

工程師大鬧頭份尚順育樂世界 亂砸商品遭壓制（圖／翻攝畫面）

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事發在９日晚間7點半左右，苗栗頭份尚順育樂世界一樓，民眾指出，男子進來就大叫，還開始動手砸商品，至少三個櫃位被砸，擔心是不是無差別攻擊，警方獲報緊急趕到。還好男子沒有攜帶武器，被壓制！英勇的女店員私下表示，當時人從前面衝過來，她反射動作將他壓制在地，也不知道自己哪來的勇氣，過程中手部遭男子牙齒嗑碰受傷。





工程師大鬧頭份購物中心 情緒失控暴走砸商品遭壓制送醫

工程師不明原因失控 購物中心一樓３個櫃位被砸 事後員工迅速整理現場 (圖/民視新聞)









警方初步調查，36歲的陳姓男子是頭份人，在桃園一家電子公司擔任工程師，沒有精神病史，自稱近來有出現幻聽症狀，不知何故跑到賣場亂砸商品，還好沒有造成重大傷害，警方帶回派出所管束之後，又哀嚎胃痛、肛門痛，只好通知家屬陪同就醫。目前受害商家與傷者暫不提告。





工程師大鬧頭份購物中心 情緒失控暴走砸商品遭壓制送醫

工程師大鬧頭份尚順育樂世界 亂砸商品遭見義勇為店員壓制（圖／畫面來源: Threads jin19910602）





















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