工程師夫「早八晚八」累到只能撸貓！妻曝掛著尿袋扛家務

一名女網友自稱老公則是台積電工程師，年薪加分紅約200萬元，但長期過勞讓她越來越不能理解。她形容老公每天「早八出、晚八回」，回到家連洗澡的力氣都沒有，週末幾乎整天都在補眠，忍不住嘆：「他唯一還有力氣做的，大概只剩下擼貓。」儘管曾勸老公換個輕鬆一點的工作，卻被對方以買東西、買房為由後拒絕。





網友於Dcard心情版發文。





一名網友14日在Dcard發文，原PO表示自己是外科醫師，而老公是一位「GG（台積電）的小工程師」，稱對方年薪加分紅約200萬，但每天早八出、晚八回，到家後他甚至連洗澡的力氣都沒有就直接斷電，且週末幾乎整天都在「補眠」，並大嘆：「他唯一還有力氣做的，大概只剩下擼貓」。因此原PO下班還要負責整理家事，讓她在不知不覺中，感覺把自己慢慢活成了媽媽那一代的職業婦女。

原PO老公因「買房」原因不想離職。





原PO曾勸老公換個輕鬆點的工作，但對方覺得這樣買東西不用計較，也能早點買房，但原PO稱對方所謂的「買房」本身也沒有太多想法，不僅沒看地點、不研究建商、房價，對未來生活完全沒想法。兩人每次想深聊生活規劃或生小孩，對方就覺得煩、生悶氣，討論也就這樣結束了。甚至心酸補充，前陣子因開刀住院，老公卻只在手術當天現身，之後就因為工作太忙消失，最後原PO還得一邊忍痛扶著肚子上的傷口、一邊掛著尿袋，繼續處理家務。





底下一部分網友認為原PO值得更好的。





貼文一出後，底下一部分網友對原PO喊話：「妳值得更好的，做生意的一堆年收入過500（萬），有養團隊，也不會那麼忙，至少假日會有自己的時間」、「累歸累，但關心和體貼又不用花體力？ 總覺得他隱約很自私，想叫妳快逃」、「你都這個條件了…幹嘛找一個薪水差不多你還要全包家事的男人，找一個小鮮肉薪水低但會包攬大部分家事，或是更有錢的人啊」，另外還有網友表示：「台G本來就是只剩工作和領錢而已」、「還好你們還沒有小孩，有小孩後加上先生就會變成照顧自己的小孩＋先生這個小孩」、「我自己的想法，現代人會進台積應該除了錢跟面子以外，沒其他原因會進去了吧，越往上責任越大也就越忙，更何況現在就接受不了，錢賺得多但沒有生活品質對我來說很痛苦」、「兩位都高收入，然後把生活過的這麼沒有品質？ 你們賺錢的意義是什麼？」。

