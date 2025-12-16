工程師尪累癱！女醫插尿管回家「扛家務」：台積電好可怕 過來人揭真相

財經中心／王文承報導

一名自稱外科醫師的女網友發文抱怨，老公任職台積電工程師，年薪約200萬元，卻因工時過長，假日只能補眠，家庭生活幾乎全面缺席，讓她直呼「台GG 上班真的好可怕」。（圖／資料照）

被譽為「護國神山」的台積電，因提供優渥薪資與福利，吸引不少人擠破頭想進入，但高工時、輪班與隨時待命的工作型態，也讓許多人望之卻步。近日，一名自稱外科醫師的女網友發文抱怨，老公任職台積電工程師，年薪約200萬元，卻因工時過長，幾乎每天早八晚八，偶爾還需輪班，假日只能補眠，家庭生活幾乎全面缺席，讓她直呼「台GG 上班真的好可怕」，貼文曝光後，掀起網友熱議。

工程師尪累癱！女醫喊台積電好可怕



一名女網友在網路論壇《Dcard》上發文表示，老公雖有高薪，但長時間工作導致身心俱疲，休假時往往累到無法自理，家務幾乎全由她一手包辦。她也提到，自己身為外科醫師，薪資其實與老公相當，過去同樣歷經值班、加班的高壓生活，但隨著年資累積，部分雜務已逐漸交由學弟妹分擔；反觀老公的職涯，似乎只會隨著年資愈來愈忙、愈來愈累。

原PO指出，夫妻曾討論是否轉換跑道，但老公認為台積電收入穩定，不必擔心日常開銷，也能快速存到買房頭期款。然而，老公對房價、建商、地點等實際購屋資訊卻毫無研究，雙方在未來規劃、是否生小孩等問題上也經常爭吵，讓她感到相當無力。

她進一步透露，上個月因腫瘤動手術住院，老公因公司趕報告，只能在手術當天請假陪同，其餘時間全由母親協助照顧。沒想到出院時仍插著尿管回家休養，老公卻因前一天加班過度，累到無法自理，家中大小事仍得由她處理，甚至老公醒來後還詢問「要不要帶著尿管一起去看電影」，讓她當場傻眼。

貼文曝光後，引起網友熱議，「妳都動手術了，他事後卻沒有好好關心妳，真的有點不OK」、「有可怕嗎？還好吧！之前都早上六點多出門，都晚上十點十一點才到家，年薪還不到60萬，相信你工作的醫院有一堆人都是這樣，這也是社會大多數人的常態，這樣有安慰到你嗎？」、「兩個人收入都高，生活品質卻這麼差，賺錢的意義是什麼？」、「小弟曾是神山的小螺絲之一 已看過不少您這類的文章 神山就是個讓人又愛又恨的公司 明明知道工作就是這麼苦，但為了就是那份優渥的薪水 我自己是沒辦法適應神山文化啦」、「只能說台積正常工時的單位還是很多的，首抽到爛部門真的讓你人生GG」、「只能說年薪加分紅兩百萬代表真的是「小」工程師，可能還只是31而已，早點努力做人做業績升上去吧。」

