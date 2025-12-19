工程師尪「早八晚八」累癱！ 她手術後插尿管獨扛家務嘆：台積電好可怕
台積電的優渥薪資吸引許多人，但真的進入台積電工作的人，也常因高工時而備感壓力。有網友表示，先生在台積電工作「早八晚八」，自己手術後仍需做全部家務，引發熱議。
該名女網友在論壇Dcard上以「台GG上班真的好可怕」為題發文，表示先生是任職台積電的小工程師，年薪加分紅大約兩百萬，收入其實不差，但工作時間很長，每週一到五幾乎都是「早八出、晚八回」，偶爾還要六日輪值。長時間工作帶來的疲累，導致先生下班回家後，常沒洗澡也沒回房間，直接就在沙發上睡著，到了週末幾乎整天都在補眠，無法幫忙家務，更沒有多餘的心力出門走走或從事其他休閒活動。
▼原PO表示自己在台積電當工程師的先生工時很長，回到家常累到直接在沙發上就睡著。（示意圖／取自Pexels）
她觀察先生的同事或主管的情況也都類似，甚至工時工時一個比一個長，每週工作70～80 小時是常態。這讓她感覺，這樣過勞生活像是一條看不到盡頭的路，並不會因為年資增加而改善。而先生多數已經結婚的同事，家務幾乎都是靠另一半當「家庭小精靈」在撐。
正如自己也是外科醫師，工作同樣忙碌，但家務幾乎要由自己一手包辦。她坦言，自己的薪資其實與先生相當，過去同樣歷經值班、加班的高壓生活，但隨著年資累積，部分雜務已逐漸交由學弟妹分擔；但先生職涯發展，似乎只會隨著年資愈來愈忙、愈來愈累。
▼原PO雖然兩人都曾經歷過高壓工作，但自己有機會減輕工作負擔，但先生未來只可能越來越忙、愈來愈累。（示意圖／取自pixabay）
她也和先生討論是否轉換跑道，但先生卻認為台積電收入好且穩定，不必擔心日常開銷，也能快速存到買房頭期款。但先生卻對房價、建商、地點等實際購屋資訊卻毫無研究，除了買房無共識外，兩人對於是否生小孩等未來規劃也經常爭吵，讓她感到相當無力。
她還透露，自己上個月動手術住院，先生仍要在公司趕報告，只能在手術當天請假陪同，其餘時間全由自己的媽媽協助照顧。當她出院時，仍插著尿管，先生卻還是因為前一天加班累到無法自理，家中大小事仍得由尿管在身上的她獨自處理，先生後來還詢問「要不要帶著尿管一起去看電影」，讓她非常傻眼。
此案例引發許多網友留言討論，有網友感嘆台積電的高壓工作環境：「台G本來就是只剩工作和領錢而已」、「小弟曾是神山的小螺絲之一，已看過不少您這類的文章，神山就是個讓人又愛又恨的公司，明明知道工作就是這麼苦，但為了就是那份優渥的薪水，我自己是沒辦法適應神山文化啦」、「我自己的想法，現代人會進台積應該除了錢跟面子以外，沒其他原因會進去了吧」、「我前任進台積後也變得很沒力氣的感覺，另一半真的要非常非常有耐心跟包容力 我看他們可能也身不由己了，感覺已經不能用正常人的角度去看待」、「台積就是這樣，要領這個錢就是得付出這些時間，我還在輪班的時候真的人生就是只有工作而已」。
也有網友認為，不能工作忙碌為由逃避照顧家庭，家庭關係還是需要雙方都花心力經營：「你都動手術了，他事後卻沒有好好關心你，真的有點不OK」、「工時長壓力大不是擺爛的理由欸」，並提出建議：「我老公也是一天到晚加班，一開始家務幾乎我包辦，後來我就直接指派好家事，反正大家講好分工那他就要處理好，不然就離婚，要不然他花錢找人來包辦家務我也可以接受」、「夫妻倆薪水差不多一年就約4百萬的，不如請個幫傭打掃跟煮飯，可以輕鬆很多吧」。
（封面示意圖／取自Pexels）
更多東森財經新聞報導
其他人也在看
連霸最大勁敵！美國「雙賽揚合體」組復仇者聯盟 日網驚呆了
體育中心／綜合報導上屆WBC（世界棒球經典賽）敗給日本「銀恨」的美國不讓了！在台灣時間今天（12/19）深夜宣布迎來美聯賽揚「虎王」史庫柏（Tarik Skubal）、巨人王牌韋伯（Logan Webb）、教士「火球男」米勒（Mason Miller）、洋基明星守護神貝德納（David Bednar）加入，超豪華投手陣容震撼日網，讓日本網友直呼：「太誇張了...」FTV Sports ・ 6 小時前 ・ 2
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 113
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 352
彈劾賴清德！最新網路投票81.7%表態贊成
國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團今（19）日上午在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。根據最新網路投票結果顯示，有高達81.7%的網友表示贊成。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 247
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 7
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 53
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
冬至撞上天赦日！民俗專家︰把握「百年難得改運日」
生活中心／李明融報導後天（21日）即將迎來「冬至」，今年不僅是節氣更迭，更罕見巧遇民俗大吉日「天赦日」。民俗專家廖大乙指出，本週日不僅是冬至逢天赦日，更適逢國曆12月21日的「121新起步日」，是極為難得的「三巧合日」。他建議今年與明年犯太歲的8個生肖應把握時機「換氣改運」，為來年祈求平安。民視健康長照網 ・ 4 小時前 ・ 5
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 4
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 10 小時前 ・ 19
中國女機場佔5排椅！不知恥飆罵台人畫面曝
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免赴日旅遊，但仍有中國民眾到日本旅遊，甚至還在機場爆出爭議事件，近期一段中國女遊客在東京羽田機場與台灣人起爭執的影片在社群瘋傳，而另一視角的畫面曝光，當...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 252
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 38
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 1 天前 ・ 129
陳庭妮突冒白髮！突宣布「1重大決定」：覺得很抱歉
陳庭妮突冒白髮！突宣布「1重大決定」：覺得很抱歉EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 61
藍白喊彈劾賴清德！總統府反擊了
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法，藍白立委昨在立法院司法及法制委員會通過譴責總統賴清德與行政院長卓榮泰，並移請監察院彈劾卓榮泰；此外，藍白黨團也宣布將提案彈劾賴清德。對...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 177
李連杰突然變年輕的祕密全都說了！3招快速回春不用換血換心
62歲的「功夫皇帝」李連杰，前兩年曾被粉絲拍到斷崖式衰老、宛如80歲老翁的模樣，引發外界擔憂。然而近期他多次露面，整個人氣色紅潤、明顯變年輕許多。日前他更主動曬出進行腫瘤切除手術的畫面，術後以年輕力壯健康2.0 ・ 10 小時前 ・ 25
3名大法官轟判決無效！鍾佳濱提第12條稱「合憲」 盼憲法法庭成爭議核心手段
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導藍白去年通過「憲法訴訟法」修正案，癱瘓憲法法庭一年，民進黨立院黨團為此提出釋憲，5名大法官今（19）日宣判違憲、即日起...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 55