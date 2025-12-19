工程師尪「早八晚八」累癱！ 她手術後插尿管獨扛家務嘆：台積電好可怕





台積電的優渥薪資吸引許多人，但真的進入台積電工作的人，也常因高工時而備感壓力。有網友表示，先生在台積電工作「早八晚八」，自己手術後仍需做全部家務，引發熱議。



該名女網友在論壇Dcard上以「台GG上班真的好可怕」為題發文，表示先生是任職台積電的小工程師，年薪加分紅大約兩百萬，收入其實不差，但工作時間很長，每週一到五幾乎都是「早八出、晚八回」，偶爾還要六日輪值。長時間工作帶來的疲累，導致先生下班回家後，常沒洗澡也沒回房間，直接就在沙發上睡著，到了週末幾乎整天都在補眠，無法幫忙家務，更沒有多餘的心力出門走走或從事其他休閒活動。

▼原PO表示自己在台積電當工程師的先生工時很長，回到家常累到直接在沙發上就睡著。（示意圖／取自Pexels）



她觀察先生的同事或主管的情況也都類似，甚至工時工時一個比一個長，每週工作70～80 小時是常態。這讓她感覺，這樣過勞生活像是一條看不到盡頭的路，並不會因為年資增加而改善。而先生多數已經結婚的同事，家務幾乎都是靠另一半當「家庭小精靈」在撐。

正如自己也是外科醫師，工作同樣忙碌，但家務幾乎要由自己一手包辦。她坦言，自己的薪資其實與先生相當，過去同樣歷經值班、加班的高壓生活，但隨著年資累積，部分雜務已逐漸交由學弟妹分擔；但先生職涯發展，似乎只會隨著年資愈來愈忙、愈來愈累。

▼原PO雖然兩人都曾經歷過高壓工作，但自己有機會減輕工作負擔，但先生未來只可能越來越忙、愈來愈累。（示意圖／取自pixabay）

她也和先生討論是否轉換跑道，但先生卻認為台積電收入好且穩定，不必擔心日常開銷，也能快速存到買房頭期款。但先生卻對房價、建商、地點等實際購屋資訊卻毫無研究，除了買房無共識外，兩人對於是否生小孩等未來規劃也經常爭吵，讓她感到相當無力。

她還透露，自己上個月動手術住院，先生仍要在公司趕報告，只能在手術當天請假陪同，其餘時間全由自己的媽媽協助照顧。當她出院時，仍插著尿管，先生卻還是因為前一天加班累到無法自理，家中大小事仍得由尿管在身上的她獨自處理，先生後來還詢問「要不要帶著尿管一起去看電影」，讓她非常傻眼。

此案例引發許多網友留言討論，有網友感嘆台積電的高壓工作環境：「台G本來就是只剩工作和領錢而已」、「小弟曾是神山的小螺絲之一，已看過不少您這類的文章，神山就是個讓人又愛又恨的公司，明明知道工作就是這麼苦，但為了就是那份優渥的薪水，我自己是沒辦法適應神山文化啦」、「我自己的想法，現代人會進台積應該除了錢跟面子以外，沒其他原因會進去了吧」、「我前任進台積後也變得很沒力氣的感覺，另一半真的要非常非常有耐心跟包容力 我看他們可能也身不由己了，感覺已經不能用正常人的角度去看待」、「台積就是這樣，要領這個錢就是得付出這些時間，我還在輪班的時候真的人生就是只有工作而已」。

也有網友認為，不能工作忙碌為由逃避照顧家庭，家庭關係還是需要雙方都花心力經營：「你都動手術了，他事後卻沒有好好關心你，真的有點不OK」、「工時長壓力大不是擺爛的理由欸」，並提出建議：「我老公也是一天到晚加班，一開始家務幾乎我包辦，後來我就直接指派好家事，反正大家講好分工那他就要處理好，不然就離婚，要不然他花錢找人來包辦家務我也可以接受」、「夫妻倆薪水差不多一年就約4百萬的，不如請個幫傭打掃跟煮飯，可以輕鬆很多吧」。

（封面示意圖／取自Pexels）

