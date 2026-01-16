工程師年收200萬「只能買15坪鳥籠」 網揭殘酷現實：在新竹算低





一名台積電工程師表示自己家庭年收入約270萬元，有長輩資助頭期款，想買新竹新建案卻發現竟然只買得起室內僅15坪小兩房，感嘆「是我們不夠努力嗎？」，引發熱議。

一名台積電工程師的網友在網路上發文，表示自己目前27歲，年薪約200萬元，加上妻子的收入後，家庭年收入約270萬元。家中長輩資助頭期款，打算在新竹買房，考量到分紅的不確定性，他將每月房貸預算為每月6萬元。原本以為自己的買房條件應該不差，沒想到實際看房後，才發現自己的預算只能買到總價2000萬元以內、室內空間約15坪的「小兩房一廳一衛」。這個認知讓他驚訝又無奈，高昂的房價與狹小的空間讓他充滿了無力感，也不禁懷疑是否自己還不夠努力。

此案例吸引許多網友留言討論，有網友指出殘酷真相，若以新竹的房市來說，原PO的家庭年收入其實「偏少」：「竹科夫妻雙薪基本盤是500萬」、「以竹科的薪資水平來看，雙薪合計270萬元其實偏少」、「200萬大概就是進去第2年的薪水，前面還有無數學長姐在搶房」、「起碼要有350到400萬才算寬裕」、「買房看的是相對PR值（排名），雖然年薪200萬，在全台灣可能屬於前段班，但在新竹精華區大家都在比高薪，年薪500萬的大有人在，你只能排在後面」。也有些網友感嘆，若連年薪位於全台前段班的工程師，買房都僅能勉強負擔室內15坪空間，未來恐怕更難以考慮生育小孩，「連薪水前5%的人都不配買能養二孩的房，未來人口結構恐將面臨更嚴峻的挑戰」。

有些較資深的竹科網友回憶，7、8年前房價還沒起飛時，即便薪水沒現在高，也能「閉著眼睛買」。早幾年進場的人能享受資產增值的紅利，而現在才進場的「學弟妹」則必須面對翻倍的房價，即使年薪高，卻大部分要上繳給房貸，感嘆「晚出生個兩三年，房價就差了一倍」。

不過，也有人提到，原PO年紀尚輕，工作資歷不算久，想買的又是精華區的新房，當然能買到的空間很有限：「第一間就想買全新的熱區，當然只能買到小坪數」、「27歲就想買精華區大三房，這在台北也不太可能發生，如果預算有限，應該往外圍區域尋找，例如南寮、寶山、香山或竹東等地，同樣的預算可以買到更大的空間」。

