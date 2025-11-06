工程師恐成下個被AI取代族群！美國裁員潮警訊 專家：不會用工具就等著被淘汰
人工智慧（AI）正快速改變科技產業生態，工程師們現已將AI視為提升工作效率的重要工具。根據Google 2025年第一季財報，超過30%的程式碼由AI生成後再經工程師審核，這趨勢使初階工程師工作面臨被取代危機。科技業專家警告，不善用AI工具的工程師恐將被淘汰，而資工系學生必須調整學習方式，融入AI協作能力以接軌業界。美國已出現科技業裁員潮，且年輕計算機相關科系畢業生的失業率位居前列，顯示AI時代對人才需求的巨大轉變。
AI新創公司技術總監蔡弘亞表示，現今時代若不會善用AI等工具，就會被這些工具淘汰。他提到美國曾出現大規模裁員潮，許多較低階工程師被裁撤，強調工程師必須具備與時俱進的學習能力和善用工具的能力，否則將逐漸被淘汰。AI新創公司執行長王友光認為，具工程背景的人只需半年到一年學習，就能帶領AI小組。他提出關鍵問題：在了解整個架構原理的前提下，能讓AI工具執行的工作，為何還要自己一行一行去敲程式碼？王友光進一步解釋，工程師和資工系學生應專注於設計整體架構，而不要將時間花在那些AI已能取代的工作上。
台科大資工系碩一生邱同學展示了運用AI生成地圖和3D圖像的成果，他透過產學合作提早了解業界脈動。邱同學分享，他們實驗室正進行AI相關專案，主要學習控制AI部分，認為自己走在較前端，能跟上時代需求，未來公司對AI人才的需求他們能夠應對。
台科大資工系教授金台齡指出資工系在AI時代扮演的角色將更加重要，但現在與尖端技術仍有差距，教育投資需要增加。她認為台灣傳統填鴨式教學需要變革，因為按規則給的作業學生用AI就能輕易獲得解答。金台齡強調，教學需要啟發學生創意思考，培養不被AI取代的能力，而創意正是其中關鍵。專家建議，隨著AI成為日常工具，資工系學生在求學期間應多摸索新工具，同時培養表達能力等AI難以取代的技能，才能在這波科技變革中保持競爭力。
