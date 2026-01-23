工程師撿屍美女！帶汽旅性侵遭告 她自曝：今年第3筆

女子喝醉後遭性侵。（示意圖／翻攝自pexels）





台中市一名工程師阿輝（化名）在某夜店結識女子小琳（化名），見小琳不勝酒力，將她帶到汽車旅館性侵，還拍下私密影片，事後小花氣炸提告。

根據判決書，阿輝於2023年8月凌晨，在台中市南屯區某夜店結識女子小琳，小琳酒醉後，工程師步行將她揹往汽車旅館，趁泥醉意識不清時，對小琳下手性侵，甚至拿出手機拍攝私密照。小琳清醒後，隨即向櫃檯求助並報警。

一審時，工程師坦承有親密接觸，但否認性交，辯稱雙方合意，反指遭「仙人跳」。辯護律師主張，小琳進入摩鐵前尚能行走，卻要求被告揹負，且事後向櫃檯索取早餐菜單時神情自若，與一般性侵被害人反應迥異。律師更指出，小琳索償70萬元，且過去有多起類似糾紛，質疑其動機不單純。

然而，台中地院勘驗監視器發現，小琳進入摩鐵前已爛醉如泥、無法自理；刑事局鑑定報告亦在小琳下體及口腔驗出工程師DNA，證實其指控非虛。一審依乘機性交罪判處工程師3年2月徒刑，竊錄部分則判拘役50日，得易科罰金。

社群發：告變態賺不完

工程師不服上訴，二審時提出新事證，指小琳在本案前一週及隔年3月皆涉及類似性侵提告案件，其中一案獲賠70萬元。工程師並出示小琳的社群貼文截圖，內容包含「今年第3筆」、「90萬可以直接放假一整年」、「夜店效率遠高過交友軟體」、「每天告這些變態就賺不完」等語，指控小琳以提告獲取高額賠償為業。

台中高分院審理認為，工程師乘機性交與偷拍之事證明確。至於小琳的網路言論及過往訴訟紀錄，雖顯示其金錢觀或生活態度，但不足以反推其在本案中有刻意「被撿屍」或同意性交之意圖。據此駁回上訴，維持原判，全案仍可上訴。

