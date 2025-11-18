工程師暴吃後超自責！醫揪「真正兇手」：靠自律、補充品也沒用

記者施春美／台北報導

許多人熬夜後狂吃高熱量食物，常會自責意志力不夠。(示意圖／pixabay)

許多人減重失敗，常會自責意志力不夠。一個工程師只要熬夜就會狂吃漢堡、炸雞、奶茶，且越吃越餓。對此，醫師楊智鈞表示，熬夜確實會讓人餓，但越吃越餓，則是腸道微生物組失衡所致。壞菌透過菌腸腦軸發出更餓的假訊號，讓人吃進更多垃圾食物。「當壞菌製造的毒素已經跑進血液，靠飲食、自律、補充品追不上失衡速度。」

心臟外科醫師楊智鈞在其臉書表示，上述工程師日前走進診間時表示，他只要熬夜，他就會狂吃漢堡、炸雞、奶茶等高熱量食物，讓他相當自責自己的失控。楊智鈞表示，熬夜確實會讓人餓，但越吃越餓，則是腸道微生物群失衡所致。

楊智鈞說明腸道微生物群失衡的惡性循環：

1. 熬夜啟動大腦的補償機制，讓人想吃高熱量

2. 人吃下炸雞、披薩、手搖飲、甜點

3. 上述食物幾乎沒有膳食纖維，導致腸道好菌無食物而餓死，壞菌則趁機崛起（尤其是革蘭陰性菌）

4. 微生物組開始失衡

5. 壞菌透過「菌腸腦軸」發出更多「更餓」的假訊號

6. 大腦以為自己更餓

微生物組失衡 壞菌釋放的內毒素、發炎蛋白引發慢性發炎

楊智鈞表示，上述惡性循環導致人越吃越餓，其實是壞菌在誘使人吃錯誤的食物，而非人自主性地進食。這一切的後果，不只是吃太多，而是微生物組失衡後，壞菌釋放的內毒素、發炎蛋白、代謝廢物、微生物代謝物開始滲入血液，使人體血管進入「慢性發炎模式」，更易累、更易胖、更易餓，也就是，情緒波動大、睡眠亂、代謝變差。

「上述情況讓人誤以為是生活壓力導致暴食，其實是體內的微生物組在失控。」他表示，當壞菌製造的毒素已經跑進血液，靠飲食、自律、補充品追不上失衡速度。

楊智鈞表示，努力減重的民眾若越吃越餓、越吃越亂、越休息越累、越控制越失控，請不要責怪自己意志力不足，而是可能已經好菌已經死光、壞菌暴增，導致位生物組已經失衡，而嚴重慢性發炎。

