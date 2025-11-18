工程師暴吃後超自責！醫揪「真正兇手」：靠自律、補充品也沒用
記者施春美／台北報導
許多人減重失敗，常會自責意志力不夠。一個工程師只要熬夜就會狂吃漢堡、炸雞、奶茶，且越吃越餓。對此，醫師楊智鈞表示，熬夜確實會讓人餓，但越吃越餓，則是腸道微生物組失衡所致。壞菌透過菌腸腦軸發出更餓的假訊號，讓人吃進更多垃圾食物。「當壞菌製造的毒素已經跑進血液，靠飲食、自律、補充品追不上失衡速度。」
心臟外科醫師楊智鈞在其臉書表示，上述工程師日前走進診間時表示，他只要熬夜，他就會狂吃漢堡、炸雞、奶茶等高熱量食物，讓他相當自責自己的失控。楊智鈞表示，熬夜確實會讓人餓，但越吃越餓，則是腸道微生物群失衡所致。
楊智鈞說明腸道微生物群失衡的惡性循環：
1. 熬夜啟動大腦的補償機制，讓人想吃高熱量
2. 人吃下炸雞、披薩、手搖飲、甜點
3. 上述食物幾乎沒有膳食纖維，導致腸道好菌無食物而餓死，壞菌則趁機崛起（尤其是革蘭陰性菌）
4. 微生物組開始失衡
5. 壞菌透過「菌腸腦軸」發出更多「更餓」的假訊號
6. 大腦以為自己更餓
微生物組失衡 壞菌釋放的內毒素、發炎蛋白引發慢性發炎
楊智鈞表示，上述惡性循環導致人越吃越餓，其實是壞菌在誘使人吃錯誤的食物，而非人自主性地進食。這一切的後果，不只是吃太多，而是微生物組失衡後，壞菌釋放的內毒素、發炎蛋白、代謝廢物、微生物代謝物開始滲入血液，使人體血管進入「慢性發炎模式」，更易累、更易胖、更易餓，也就是，情緒波動大、睡眠亂、代謝變差。
「上述情況讓人誤以為是生活壓力導致暴食，其實是體內的微生物組在失控。」他表示，當壞菌製造的毒素已經跑進血液，靠飲食、自律、補充品追不上失衡速度。
楊智鈞表示，努力減重的民眾若越吃越餓、越吃越亂、越休息越累、越控制越失控，請不要責怪自己意志力不足，而是可能已經好菌已經死光、壞菌暴增，導致位生物組已經失衡，而嚴重慢性發炎。
更多三立新聞網報導
「1洗碗行為」超NG！醫示警：大增細菌量、還害腐壞變質
奪命下午茶！醫點名「1零食」勿配紅茶：害人致癌、瞬間喪命
堅果不是都健康！醫喊「這款」易害人肝癌、肝衰竭：我不敢吃
「6種致癌物」就在身邊！醫急喊：咖啡、餅乾、麵包都中鏢
其他人也在看
吃飯順序錯害血糖狂飆！學會這「三步驟」改善代謝 醫師警告勿輕忽！
台灣邁入超高齡社會，長者的健康維持也慢慢成為全民關注的焦點。您知道嗎？對於高齡者來說，「吃飯順序」其實也藏著保健的學問。過去我們常常聽到「先吃菜再吃肉」的建議，認為可以幫助穩定血糖、避免肥胖。不過，日本最新公布的《2025年日本人飲食攝取基準》指出，這項建議雖然沒有錯，但對於高齡者來說，真正需要優先補充的其實是「蛋白質」。研究顯示隨著年齡增加，基礎代謝量與活動量皆逐步下降，導致整體能量需求降低。同時，隨著年紀增加，身體的肌肉量也會逐漸流失。如果沒有足夠的蛋白質攝取，就容易出現「肌少症」。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
47歲蘇志燮為戲狠甩19公斤 深蹲與婉拒3食物 專家曝1關鍵不易復胖
以憂鬱眼神自成一格的47歲南韓歐巴蘇志燮（So Ji Sub），近期活躍在Neflix影集《無赦之仇》飾演報殺弟之仇的南基準一角。拍攝前他在短短幾個月內的時間，將原本95公斤的體重一路減掉19公斤，重健康2.0 ・ 1 天前
愛喝茶快注意！哈佛醫驚揭「7糟糕習慣」：胃和肝慘了、糖尿病風險狂增
國人喜喝茶，無論是罐裝茶或手搖飲，甚至自行現泡，都很受歡迎，不過專家警告，如果喝茶的習慣不佳，就算是號稱健康的茶飲，恐怕也會傷害你的胃和肝臟，並指出「7種糟糕的喝茶習慣」！三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
芝麻醬「這樣放」小心變一級致癌物！ 醫嚴厲警告：很多人每天都在吃毒
芝麻醬是許多家庭常備的調味品，但這類製品其實容易受到黃麴毒素污染。根據國際食品安全研究顯示，芝麻及其製品因為富含油脂和蛋白質，為黃麴菌提供良好的生長環境。這種被世界衛生組織列為一級致癌物的黃麴毒素，主要在溫暖潮濕的環境中產生，正好符合台灣的氣候條件。 正確儲存很重要 小心引發健康問題 嘉義大林慈濟醫院肝膽腸胃科李翔豐醫師在門診中發現，一位家庭主婦長期有輕微的肝功能異常，但一直找不到明確原因。經過仔細問診後發現，這位患者喜歡用芝麻醬拌麵食用，使用的是從傳統市場購買的散裝芝麻醬，通常一買就是大份量，放在室溫下保存數個月。因此，李醫師懷疑可能與長期接觸低劑量毒素有關，建議她改變食品保存習慣後，肝功能指數逐漸改善。此案例突顯慢性低劑量毒素暴露的風險，李翔豐醫師指出，黃麴毒素不需要大量攝入就可能對健康造成影響，長期累積在體內會對肝臟造成慢性損傷；即使是健康的人，如果經常食用保存不當的芝麻製品，也可能出現肝功能異常，若當毒素干擾肝臟的正常代謝功能，還會影響身體的解毒能力，長期下來可能增加各種肝臟疾病的風險。 使用保存都應注意 過期成分生風險 李翔豐醫師提醒，黃麴毒素主要由黃麴菌產生，這種真菌廣泛存常春月刊 ・ 2 天前
梁云菲輕生獲救...什麼是「前額葉失能」？精神科醫解析非典型憂鬱症如何悄悄發作
35歲「國光女神」梁云菲驚傳輕生未遂獲救，17日她透過社群報平安，證實目前留院觀信傳媒 ・ 2 小時前
「日常4毒」養出癌細胞！醫：少碰降50％罹癌風險 多聊天助排毒
罹患癌症並非偶然，除了基因因素外，飲食與生活習慣同樣決定風險。血液腫瘤科醫師廖繼鼎提到，台灣每3個人中有1人因癌症過世，多數人都很懼怕癌症，不過其實只要避開癌細胞最喜歡的4種養分，分別是糖毒、油毒、氧化毒與腸毒，有助於降低一半的罹癌風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
每天都在餵養癌細胞？避開「4種毒」可降50%罹癌風險
台灣每2人就有1人一生中會罹癌，每3人中有1人因癌症過世。腫瘤科醫師廖繼鼎強調，防癌關鍵不在於亂補，而是避開癌細胞最喜愛的4種養分：糖毒、油毒、氧化毒與腸毒，如此可降低一半罹癌風險。中天新聞網 ・ 1 天前
少吃多動也沒用？她半年胖6公斤好冤枉！醫揭「圍更年期」真相：10招穩胰島素、甩脂不復胖
台灣女性平均約在50至53歲左右進入更年期，但往往步入40歲、尚未停經之前，就會因為荷爾蒙變化，導致身心疲憊、變胖加速，甚至「少吃多動」的減重鐵律都不適用，堪稱是女性特別辛苦的時期。減重醫師鄧雯心指出，這段時間被稱為「圍更年期」（Perimenopause），是女性由生育年齡過渡到停經的自然階段，涵蓋未完全停經、但已有熱潮紅、情緒起伏、失眠與掉髮等更年期症狀，或是剛停經1~2年的女性。處在這個階段的女性或許會覺得「呼吸也會胖」，但其實重點不是「少吃」，而是「吃對」。面對失控的體重、體脂肪與腰圍，她建議10要點管控飲食，包括餐與餐之間空腹、每天至少喝2000c.c.純水、咖啡盡量控制在1~2杯、避免奶製品等。持之以恆，就能健康瘦下來。幸福熟齡 ・ 1 天前
「使用瘦瘦針」大腸癌患者5年死亡率減半 BMI高者效果更顯著
被醫界稱為「瘦瘦針」的GLP-1類藥物，可能不僅有助減重，還與大腸癌死亡率下降有關聯。根據最新研究顯示，使用瘦瘦針的大腸癌患者，5年死亡率僅約15.5%，而未使用者則高達37.1%，差距超過一倍，此發現引發醫學界高度關注。中天新聞網 ・ 1 天前
膽固醇太高別吃這種雞蛋！小心氧化膽固醇增加 血管發炎又變硬
膽固醇太高還可以每天吃雞蛋嗎？醫師表示，一天吃一顆雞蛋是沒問題的，但千萬不要用油煎或炸的方式，之前曾有研究發現，煎蛋裡面的「氧化膽固醇」會大幅上升，害血管發炎、變硬。 膽固醇太高可以吃雞蛋嗎？健康2.0 ・ 1 天前
以為普通感冒！大叔發燒送醫「雙眼化膿」失明 醫示警：1個月已5例
綜合陸媒報導，55歲的陳叔（化名）來自茂名，身體一向良好，沒有慢性疾病，上月出現喉嚨痛、發燒，以為是普通感冒，自行服用退燒藥，未及時就醫。豈料病情急轉直下，他開始氣促、意識模糊，後被診斷為化膿性腦膜炎，於10月4日轉入深圳三院ICU，入院時已昏迷，完全依賴呼吸機...CTWANT ・ 1 天前
減重小心！4種「液體碳水」地雷公開，喝錯等於多吃半碗飯
許多人以為「喝的比吃的更清爽」，但不少看似健康、實際上含有高碳水的飲品，常常讓減重成效停在原地。以下整理4種生活中最常被忽略的「液體碳水」地雷，減重族群務必要多加留意。姊妹淘 ・ 1 天前
「3超級食物」助消化、降發炎！營養師揭密：味噌滾5分鐘=好菌死光
發酵食物護腸道、抗發炎，但若烹調方式不當，好菌恐在高溫下全軍覆沒。營養師陳珮淳表示，泡菜、味噌、納豆都是常見發酵食物，不過市售泡菜多已加熱滅菌，好菌含量有限，而味噌中的乳酸菌在85°C以上幾乎無法存活，若經大火滾煮5分鐘，喝到的只是味噌風味鹽湯，建議起鍋前最後1分鐘再放味噌，有助於留住好菌。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
全球首例！男子吃漢堡4小時後猝死 蜱蟲引發過敏「無藥可解」
根據美國《福斯新聞網》報導，美國維吉尼亞大學健康中心（UVAHealth）證實，一名紐澤西州47歲男子在食用漢堡後4小時內死亡，成為全球首例因蜱蟲叮咬引發「α-半乳糖症候群」（AGS）致死案例。這種罕見的紅肉過敏症是由「孤星蜱」叮咬所引起，使患者在食用紅肉後出現嚴重過敏反應，最終可能導致致命後果。中天新聞網 ・ 4 小時前
芬普尼藏在蛋黃裡！營養師揭「解毒蔬菜之王」肝臟解毒力飆升30%
看到毒蛋新聞嚇到了？這次的主角「芬普尼」讓人心慌慌。營養師要告訴你，只要肝腎功能正常，我們的身體天生就內建超強的「自動解毒系統」。現在就教你如何啟動身體的排毒模式！ 芬普尼是什麼？為什麼會藏在蛋健康2.0 ・ 5 小時前
32歲男「珍奶當三餐」血糖飆680 醫：生育率歸零
一名32歲男性司機長期以珍珠奶茶等含糖飲料充飢，婚後多年未能自然受孕，經檢查發現，他空腹血糖竟高達近680mg/dL，遠超正常值（70-99mg/dL），糖化血色素更超過15%（正常值應低於5.7%），確診為糖尿病。中天新聞網 ・ 40 分鐘前
這些食物看似健康但其實超恐怖！蘇打餅乾、發酵乳都入榜 小心糖尿病
蘇打餅乾、麥芽可可飲，這些看起來營養的零食其實一點都不健康，千萬要少吃！初日診所減重主治醫師陳威龍指出，許多被視為健康的食品，如阿華田、營養口糧、發酵乳和蘇打餅乾等，實際上可能暗藏高糖、高碳水和高脂肪健康2.0 ・ 5 小時前
瘦瘦筆爆紅／台灣胖子有多少？ 真實數據嚇死人
台灣正面臨前所未有的代謝危機。國健署統計顯示，全台20歲以上成人有高達50.3%、約988萬人過重或肥胖；更有超過8成糖尿病患者同時面臨體重問題，形成日益嚴重的「糖胖症」。健保署資料顯示，糖尿病每年醫療支出超過250億元，若加上減重用藥需求，在腸泌素類藥物崛起下，有關減重健康規模經濟將突破千億元。鏡報 ・ 1 天前
每天多吃這一樣，失智風險竟降7成！60歲前記住這幾件事延緩失智
隨著台灣邁入高齡化社會，失智症已成為一個不容忽視的議題。根據衛生福利部公布的流行病學調查，65歲以上長者的失智症盛行率高達7.99％，且有年輕化的趨勢，是需要重視的問題。 失智症意識提升 及早介健康2.0 ・ 1 天前
吃飯皇帝大！腸胃權威吳明賢拒絕「邊吃便當邊開會」：靠三好一心養生，曝最推薦早餐水果
臺灣成年人當中，約有15%會得到潰瘍。早年醫界普遍認為胃潰瘍與壓力、飲食或體質有關，直至1980年代發現幽門螺旋桿菌會引起慢性胃炎，透過篩檢與治療，大幅降低國人胃潰瘍與胃癌發生率。國際胃腸科權威吳明賢指出，許多人仰賴胃藥舒緩胃痛、胃脹氣等毛病，其實該檢討的是飲食習慣：「你有沒有好好吃飯？」身為腸胃科醫師，他給大家最好的建議就是「寧可把食物當藥物吃，也不要把藥物當作食物吃」。幸福熟齡 ・ 22 小時前