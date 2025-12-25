生活中心／徐詩詠報導



工程師在台灣被視為是高薪的行業之一，不過日前有剛到職的工程師透露，即便有8萬左右的薪資，在物價相對高昂的竹科區域，仍會吃不消。對此，他也分享9招省錢方法，更透露「這是在科技業工作幾個月悟出來的心得」，強調如果自己不幸倒在試用期的話，請一定要把精神傳承下去。貼文曝光後引發不少討論。





該新人工程師在Dcard以「竹科工程師的省錢秘訣」為題，分享9樣省錢妙招。前1-4招包括「補助＋回饋與載具缺一不可」、「多用二手貨、多加二手社團」、「善用免費資源」、「不要吃太飽，盡量別去餐廳」。他說明：「公司通常都會給一些日常補助，比如說飲食補助、超商補助，這些每天都一定要拿好拿滿，補助全部刷滿，剩下的都用電子支付，因為電子支付可以刷到載具，賺到一個發大財的機會，還有綁定信用卡還能賺回饋，然後商店的活動全部都要參加，不知不覺就能換到獎品；二手社團他則舉例，自己成功就用1000元買到了5000元的椅子、還有10000元的機車、1萬5的筆電，且用了好幾個月。」

工程師月薪8萬「竹科物價吃不消」！內行曝9招省錢秘訣：堅持裝窮裝慘

竹科消費力相當高。（圖／民視新聞資料照）





此外，他也主張公司的免費課程、講座、健身房與文具等小物，都要盡量拿。吃飯方面，他認為免費零食櫃、下午茶避免吃太飽，應利用補助去買免費的食物。餐廳方面則可利用公司的免費聚餐。在第5-9招，包括「公司每一項福利都要用」、「免費的休閒」、「盡量在公司消費」、「裝窮裝慘」與「注意健康」。他認為：「請好好研究公司的福利，這些福利很容易被忽略，比如說免費健檢、補助款、員工禮券，有任何問題務必馬上詢問HR；同事都有很花錢的休閒娛樂，比如說買車、買房、吃大餐、玩股票，這邊建議能不要就不要；公司的商店基本上都有打折，除非很急，不然盡量都在公司消費。」

該網友剛到竹科任職。（圖／民視新聞資料照）

最後，他建議平常一律裝窮、裝慘，像他就是幾乎每一餐都吃公司補助，並提醒：「記得不要省錢過度、加班過度，傷了健康，早上可以晚點進辦公室，中午午餐可以吃久一點，晚上下班可以提前跑去餐廳買飯，等下班後就不要想公司的事情。」不少網友看完後也大嘆「熟練得令人心疼」、「我只差沒把床搬去公司了」、「高手，希望還能從您身上學到更多」、「之前在外說自己是工程師，被推銷狠狠宰一筆，越想越後悔」。

