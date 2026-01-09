工程師求職遇詐！面試文件暗藏惡意程式碼 慘賠60萬

近日，一名工程師在更新LinkedIn個人資料後，收到多封工作邀約，其中一份工作內容和薪資條件看似理想，便與對方進一步接洽。不料，對方竟是詐騙集團，並在面試過程中提供了一份內含惡意程式碼的產品原型代碼，導致該工程師損失新台幣60萬元。

詐騙集團假裝HR，在面試過程中提供了一份內含惡意程式碼的產品原型代碼，導致1名工程師損失新台幣60萬元。（示意圖／pixabay）

該工程師在社群平台《Threads》透露，對方在面試過程中分享了一份代碼，並詢問他對此的看法。雖然他起初感覺不對勁，並使用AI工具分析代碼內容，但第一款工具僅發現一些異常，並未察覺重大問題。隨後，他改用另一款名為Gemini的AI工具進行檢測，才發現代碼中暗藏能遠端操控電腦的惡意程式碼。工程師表示：「如果當時沒有警覺，直接執行代碼，電腦上的所有機密資料可能都會被盜取，損失可能高達上百萬。」

然而，即使採取了謹慎措施，該工程師仍未能避免損失。他在社群平台更新貼文指出，儘管自己僅用程式碼編輯器檢視文件，並未執行相關檔案，但電腦仍遭到攻擊，錢包密鑰被盜，導致新台幣60萬元不翼而飛。他將這段經歷分享至網路，警告其他求職者注意類似手法。

該事件引發網友廣泛討論，許多人對詐騙手法的高明程度感到震驚。有網友留言表示：「光是下載文件就中招，真的太可怕了。」也有人嚇到：「這可能是我第一次對資安問題感到如此害怕。」另有網友坦言自己曾遭遇類似情況，導致加密貨幣帳戶被清空，損失慘重。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

