工程師沉迷運動彩設局假網購 利用投注站帳號收贓款又兼下注和還賭債

〔記者劉慶侯／台北報導〕沈迷於運動彩券的29歲簡姓工程師，為解賭癮和籌措賭資，竟在網路擷取高價3C產品圖片，再利用臉書等社群平台兜售誆稱可降價販賣，要求對方匯款至運動彩投注站的帳號內，供他藉以下注和償還債款。台北市刑警大隊偵五隊循線緝獲簡男，初步查出有近30人受害，財損多達30萬餘元，訊後依法移送究辦。

北市刑大偵五隊是網路巡邏時發現多起利用臉書、PTT等社群平台，假借販售電競筆電、顯示卡、iPhone、三星等廠牌手機方式實施詐騙，隨即成立專案小組偵辦。經分析蒐證，逐步鎖定簡姓犯嫌。

廣告 廣告

警方調查，發現簡姓犯嫌利用臉書、PTT等社群平台，刊登自網路上擷取或曾經持有的商品照片，誘騙欲購買的被害人上當匯款。但簡嫌所提供匯款帳戶均為收款代為下注運動彩券的投注站業者所有。許多運動彩業日事後發現自己的帳號居然被設定為警示帳戶，才驚覺遭惡意詐騙。

偵五隊經蒐證，見時機成熟，循線將簡姓犯嫌查緝到案，現場查獲作案用手機等證物。

警方調查，簡嫌沈迷運動彩下大注，但無經濟來源支撐下，動起歪筋想「一魚多吃」，將詐騙來的款項要求被害人直接匯入他指定的投注站帳號，如此一來，他既不用擔心找作案用的詐騙帳號，也可直接利用贓款下注和還賭債。一旦投注站的帳戶被警示或凍結，他只要直接換別家投注站即可。

警方詢後，依加重詐欺罪嫌，將簡嫌移送桃園地方檢察署偵辦。同時調查還有無另涉其他詐騙案件中。

警方表示，民眾網路交易應提高警覺，匯款前應先多方查證，並請買家出示相關購買證明，並儘量以面交方式交易，避免提前匯出款項，以防歹徒有機可趁。有任何疑慮，請立即撥打165反詐騙專線或向附近警察機關諮詢，以避免受騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

不甘母被騙130萬 台中女趴車阻擋遭輾重傷 車手殺人未遂起訴

獨家》任職15年！昨還在開會今晨突退群組 台南市消防局長李明峯傳閃辭

獨家》追查基隆河油污染元凶 基檢逮到偷排業者聲押將誠負責人

轉彎車打方向燈仍吃罰單 竟是停等紅燈時關掉

