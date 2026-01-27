工程師涉盜賣電路板 京元電：財務營運不受影響

（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）京元電子竹南廠爆發工程師涉竊測試IC電路板變賣牟利，檢警偵辦中。京元電子今天表示，此案屬單一員工違法行為，並無任何數據、技術機密外洩，對公司財務與營運並無影響。

媒體報導，半導體測試大廠京元電子竹南廠無塵室驚爆失竊案，張姓工程師涉嫌將50餘片用來測試IC的電路板、光纖線等設備偷出廠區變賣，導致京元電子損失新台幣1.2億元。

京元電子董事長李金恭下午透過電訪回應媒體表示，遭竊電路板為舊的備品，有折舊問題，目前已跟收贓犯嫌達成1200多萬元和解賠償，估計追回約8成。

AI市場需求龐大，京元電子為因應大量訂單，在公司既有電路板數量不足下，才向外面廠商租用電路板，未料連接電腦後發現序號疑為自家公司所有，公司內部追查後鎖定夜班張姓工程師可疑，去年6月報警偵辦。

警方查出，張男在京元電子工作20餘年，疑因沉迷線上博弈欠債，自113年4月到去年6月間將送修回來的測試IC電路板夾帶出廠區，找人頭佯稱副廠電路板，轉賣給電子零件公司；京元電子盤點損失50多張電路板及排線、光纖線等。張男案發後遭開除離職。

全案經移送苗栗地檢署偵辦，檢方考量張男犯行等情狀，以5萬元交保候傳，案件尚未偵結。

京元電子發出聲明表示，針對電路板失竊案為公司主動發覺測試電路板之登錄系統數據異常，隨即啟動內部專案調查，並透過調閱監控影像與盤點作業，迅速查獲嫌疑人員，第一時間主動向司法機關通報並報案，全程積極配合檢警偵辦。

京元電子指出，目前相關被竊損失物品已成功取回逾8成。針對尚未返還之資產，已啟動法律救濟程序，目前已與部分被告達成和解並接受相關金錢賠償。

京元電強調，此案屬單一員工之違法行為，僅涉及實體硬體配件，經查證並無任何客戶測試數據、技術機密或個資外洩情事，對公司整體營運及客戶服務並無影響，也不影響財務運作。

針對事件暴露之漏洞，京元電子說，公司已完成全面性內控流程檢討，強化盤點機制，並升級廠區無塵室之安全防護設施與人員進出安檢流程，以確保公司及客戶資產安全，保障股東權益。（編輯：李錫璋）1150127