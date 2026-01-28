工程師涉竊IC電路板變賣 京元電子：失物已追回8成

1987年成立的京元電子是國內重要的半導體測試大廠，長期為客戶提供半導體測試相關服務，主要廠區之一就座落在苗栗竹南，支撐國內半導體供應鏈運作，不過近期卻爆出內部設備失竊事件，引發外界關注。

京元電子簡介影片指出，「京元電子不僅擁有豐富的軟硬體研發實力，具備獨立開發測試設備，以及各種先進製程的能力，也積極以專案配合客戶新產品導入量產。」

傳出是內部工程師，涉嫌竊取測試IC電路板後變賣牟利，平面媒體報導公司損失大約1.2億元，而公司主動發現測試電路板的登錄系統數據出現異常，隨即啟動內部專案調查，才揪出這起失竊案，並在第一時間報案，全案也移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗地檢署主任檢察官莊佳瑋說明，「本案目前偵查中，基於偵查不公開原則，能做的說明就只能到這邊為止。」

京元電子對外文字聲明雖然沒有透露詳細損失金額，但強調目前相關被竊的損失物品已經成功追回超過八成，並表示本案屬單一員工違法行為，僅涉及實體硬體配件，沒有任何客戶測試數據、技術機密或個資外洩的情形，對公司整體營運沒有影響，未來也會強化盤點機制，防堵類似事件再度發生。

