工程師老公常睡死！女醫師「家務一肩扛」無奈：台積電好可怕

台積電雖然提供高薪吸引不少工程師加入，不過需要輪班、隨時待命也成為勸退工程師的兩大原因。一位外科女醫師抱怨，在台積電當工程師的老公雖然年薪約200萬元，但工時太長，幾乎每天都是早八晚八，偶爾還要輪值，假日只能補眠，沒辦法幫忙做家事、玩遊戲、出門玩，近日她因病住院開刀，老公卻只能在手術日請假，帶著尿管回家休息時，卻還是得照顧前一天加班起不來的老公，讓女醫師直呼「台GG上班真的好可怕」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，老公雖然年薪約200萬元，但每天幾乎都是早八晚八，偶爾休假時還得輪值，因此常常累到無法自理、只能補眠，因此由她一手扛起家務；原PO提到，她身為外科醫師其實薪水差不多，過去也曾經歷過值班、加班的痛苦，但現在雜事已慢慢交接給學弟妹，反觀老公的職涯卻好像只會越來越累。

原PO指出，夫妻倆曾經討論過要不要跳槽換工作，不過老公認為台積電賺得多，不用擔心吃飯、購物等日常消費，也可能很快存到買房的頭期款，但另一方面老公卻完全沒有研究房價、建商、地點等資訊，討論未來生活、要不要生小孩時也常常吵架。

原PO補充，上個月她因為腫瘤住院開刀，老公為了公司趕報告，只能在手術當天請假陪同，之後都是她請媽媽幫忙照顧，沒想到帶著尿管出院回家休息時，老公還是因為加班太累無法自理，讓她自己處理一切家務，結果老公起床後還問她，要不要帶尿管一起去看電影，讓原PO相當傻眼。

對此，許多網友紛紛回應，「妳都做手術了，他事後沒有關心妳和考慮妳的狀況，感覺有點不OK欸…累歸累，但關心和體貼又不用花體力？ 總覺得他隱約很自私，想叫妳快逃」、「工時長壓力大不是擺爛的理由欸」、「其實我覺得8點下班到家還算早下班了，在山上待4年製程工程師的我果然也是瘋了」。

